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17:04 (мск), источник: Р-Спорт

Источник: Участие Головина в матче «Монако» — «Тулуза» практически исключено

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Участие полузащитника «Монако» Александра Головина в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу с «Тулузой» в субботу крайне маловероятно, сообщил РИА Новости источник из окружения игрока.

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Источник: РИА "Новости"

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА после чемпионата мира, но еще не сыграл за новую команду ни одного матча — в начале августа на одной из тренировок полузащитник получил травму голеностопа. Накануне он приступил к работе в общей группе. Игра «Тулуза» — «Монако» начнется на арене «Мунисипал» в субботу в 21:00 мск.

«Крайне маловероятно, что завтра в игре с “Тулузой” Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет», — сообщил собеседник агентства.

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