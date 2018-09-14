Источник: Участие Головина в матче «Монако» — «Тулуза» практически исключено

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА после чемпионата мира, но еще не сыграл за новую команду ни одного матча — в начале августа на одной из тренировок полузащитник получил травму голеностопа. Накануне он приступил к работе в общей группе. Игра «Тулуза» — «Монако» начнется на арене «Мунисипал» в субботу в 21:00 мск.

«Крайне маловероятно, что завтра в игре с “Тулузой” Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет», — сообщил собеседник агентства.