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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Терри: Работаю над получением тренерской лицензии

Бывший защитник «Астон Виллы» и «Челси» Джон Терри провёл тренировку вместе с лондонским клубом.

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Источник: Reuters

Об этом футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Было здорово сегодня вернуться в “Челси”, чтобы потренироваться с парнями и поработать над получением тренерской лицензии уровня А», — написал Терри.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в московский «Спартак». Экс-капитан «Челси» заявил, что принял решение отказаться от подписания контракта с красно-белыми после совещания с семьёй.

Ранее английские СМИ сообщали, что «Челси» предложил 37-летнему защитнику должность в структуре клуба.

Терри выступал за основную команду лондонцев с 1998 по 2017 год, после чего провёл сезон в составе «Астон Виллы».

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