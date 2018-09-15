Терри: Работаю над получением тренерской лицензии
Бывший защитник «Астон Виллы» и «Челси» Джон Терри провёл тренировку вместе с лондонским клубом.
Бывший защитник «Астон Виллы» и «Челси» Джон Терри провёл тренировку вместе с лондонским клубом.
Об этом футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«Было здорово сегодня вернуться в “Челси”, чтобы потренироваться с парнями и поработать над получением тренерской лицензии уровня А», — написал Терри.
Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в московский «Спартак».
Ранее английские СМИ сообщали, что «Челси» предложил 37-летнему защитнику должность в структуре клуба.
Терри выступал за основную команду лондонцев с 1998 по 2017 год, после чего провёл сезон в составе «Астон Виллы».