Президент «Наполи» может купить «Хайдук», он уже владеет «Бари»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о готовности приобрести хорватский клуб «Хайдук», который в последнее время испытывает проблемы с финансами.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о готовности приобрести хорватский клуб «Хайдук», который в последнее время испытывает проблемы с финансами.
Сейчас он принадлежит болельщикам.
«Дайте мне шанс, и я куплю «Хайдук», — цитирует Де Лаурентиса Sportske Novosti.
«Хайдук» является одним из самых популярных клубов страны. Включая югославский период, он 15 раз становился чемпионом Хорватии.
Также на эту новость отреагировал мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис.
«Ему бы лучше купить ещё игроков», — отметил политик.
После трёх стартовых туров в чемпионате Италии «Наполи» занимает пятое место, одержав две победы под руководством Карло Анчелотти.
Напомним, что Де Лаурентис летом приобрёл «Бари», выступающий в четвертом дивизионе Италии.