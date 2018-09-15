Президент «Наполи» может купить «Хайдук», он уже владеет «Бари»

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Луч0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Енисей
Футбол. Зарубежный
14:00
Александрия
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Армавир
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Парма
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Ворскла
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
14.09
Уэска0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
14.09
ПСЖ4
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
14.09
Боруссия Д3
Айнтрахт Ф1
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
10Как выглядит стадион «Динамо»
10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Наполи» может купить «Хайдук», он уже владеет «Бари»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о готовности приобрести хорватский клуб «Хайдук», который в последнее время испытывает проблемы с финансами.

Наверх
Источник: Reuters

Сейчас он принадлежит болельщикам.

«Дайте мне шанс, и я куплю «Хайдук», — цитирует Де Лаурентиса Sportske Novosti.

Читайте также
Футболисты «Сампдории» разгромили «Наполи» в матче чемпионата Италии

«Хайдук» является одним из самых популярных клубов страны. Включая югославский период, он 15 раз становился чемпионом Хорватии.

Также на эту новость отреагировал мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис.

«Ему бы лучше купить ещё игроков», — отметил политик.

После трёх стартовых туров в чемпионате Италии «Наполи» занимает пятое место, одержав две победы под руководством Карло Анчелотти.

Напомним, что Де Лаурентис летом приобрёл «Бари», выступающий в четвертом дивизионе Италии.

Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хайдук С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бари
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Русские гимнастки поразили всех своей красотой!
«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», уступая по ходу встречи 1:4
СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
Овечкин настроен второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли
ХК «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»
Головкин против Альвареса. Бой за место в истории
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь