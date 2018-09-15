Президент «Наполи» может купить «Хайдук», он уже владеет «Бари»

Источник: Reuters

Сейчас он принадлежит болельщикам.

«Дайте мне шанс, и я куплю «Хайдук», — цитирует Де Лаурентиса Sportske Novosti.

«Хайдук» является одним из самых популярных клубов страны. Включая югославский период, он 15 раз становился чемпионом Хорватии.

Также на эту новость отреагировал мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис.

«Ему бы лучше купить ещё игроков», — отметил политик.

После трёх стартовых туров в чемпионате Италии «Наполи» занимает пятое место, одержав две победы под руководством Карло Анчелотти.