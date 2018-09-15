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11:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Внимание на других». Названы главные интриги 26-го тура КПЛ

16 сентября состоится 26-й тур чемпионата Казахстана по футболу. Лидеры КПЛ «Астана» и «Кайрат» свои игры проведут в родных стенах. Однако отечественный специалист Агадилда Хасенов главные интриги тура ожидает в других встречах. Вот какой он прогноз сделал для Vesti.kz.

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Футбол. Премьер-лига. Тур 26
16 сентября (воскресенье).

«Иртыш» — «Кызыл-Жар СК»
Отдаю предпочтение хозяевам, им терять нечего, тем более играют дома. Ну, и соперник не самый именитый, поэтому 1:0 в пользу павлодарцев.

«Шахтер» — «Атырау»
Интересная игра равных соперников. Виктор Кумыков прибудет в гости к своей бывшей команде, которую дважды приводил к чемпионству. Это своего рода интрига. При этом «Шахтер» показывает симпатичную игру, в связи с чем рассчитываю на победу карагандинцев — 2:1.

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«Астана» — «Кайсар»
«Кайсар» — крепкий орешек. Однако «Астана» по своему уровню будет повыше классом и понимает, что в таких матчах не имеет права терять очки, поскольку у нее будут более сложные игры, связанные с нагрузкой в Лиге Европы. Так что хозяева постараются не упустить победу — 1:0.

«Кайрат» — «Акжайык»
Ставлю на алматинцев, которые на своем поле играют на кураже, забивают немало мячей и в этом матче дело не ограничится одним голом. 1:0 — победит «Кайрат».

«Тобол» — «Жетысу»
Интригующее противостояние с учетом того, что нынешний тренер семиреченцев Дмитрий Огай выступит против своей бывшей команды. Мне кажется, гости ничью зацепят — 1:1.

«Ордабасы» — «Актобе»
У актюбинцев в последнее время много проблем из-за долгов перед бывшими игроками. Это не может мотивировать команду, такие ситуации обычно нервируют. Но не по этой причине будет трудно им с шымкентцами. Дело в том, что «Ордабасы» в родных стенах играет ярче, поэтому прогнозирую победу южан со счетом 1:0.

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