«Внимание на других». Названы главные интриги 26-го тура КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 26

16 сентября (воскресенье).

«Иртыш» — «Кызыл-Жар СК»

Отдаю предпочтение хозяевам, им терять нечего, тем более играют дома. Ну, и соперник не самый именитый, поэтому 1:0 в пользу павлодарцев.

«Шахтер» — «Атырау»

Интересная игра равных соперников. Виктор Кумыков прибудет в гости к своей бывшей команде, которую дважды приводил к чемпионству. Это своего рода интрига. При этом «Шахтер» показывает симпатичную игру, в связи с чем рассчитываю на победу карагандинцев — 2:1.

«Астана» — «Кайсар»

«Кайсар» — крепкий орешек. Однако «Астана» по своему уровню будет повыше классом и понимает, что в таких матчах не имеет права терять очки, поскольку у нее будут более сложные игры, связанные с нагрузкой в Лиге Европы. Так что хозяева постараются не упустить победу — 1:0.

«Кайрат» — «Акжайык»

Ставлю на алматинцев, которые на своем поле играют на кураже, забивают немало мячей и в этом матче дело не ограничится одним голом. 1:0 — победит «Кайрат».

«Тобол» — «Жетысу»

Интригующее противостояние с учетом того, что нынешний тренер семиреченцев Дмитрий Огай выступит против своей бывшей команды. Мне кажется, гости ничью зацепят — 1:1.