Агент: Легионеры хотят в «Астану» и «Кайрат». В другие клубы устроить игрока тяжелее

Источник: Vesti.kz

— Валериюс, каких футболистов вы летом предлагали в Казахстан?

— Если честно, то никого не предлагал. Если мне звонят, то я с радостью помогаю людям, рассказываю о различных вариантах. К примеру, бывший футболист БАТЭ, «Ростова» и «Оренбурга», поигравший в Лиге чемпионов Максим Бордачев мог перейти в «Ордабасы». Был интерес к Игорю Шевченко, выступавшему ранее в тульском «Арсенале», «Крыльях Советов» и «Тереке».

— В последнее время серьезные легионеры из России и стран Европы рассматривают казахстанский чемпионат как неплохой вариант для продолжения карьеры.

— Они-то не против, но в основном все хотят в ведущие клубы Казахстана — в «Астану» и «Кайрат». В другие команды сложней устроить хорошего футболиста. Почему? Необходимо выстроить правильную работу в плане селекции.

Если, например, футболист поиграл в чемпионатах Германии, Турции, России и в других странах, то таким, честно говоря, не особо хочется ехать на просмотр. Серьезный футболист на это не отреагирует. Хотя, замечу, что казахстанские клубы постепенно прибавляют, если говорить о селекции.

— А клубы Беларуси и Литвы, с которыми вы тесно работаете, зовут игроков сразу на контракты?

— Плюс-минус да.

— Один из лучших футболистов чемпионата страны на своей позиции Малик Мане минувшей зимой проходил просмотр в БАТЭ, который каждый год участвует в основной стадии еврокубков.

— Насколько мне известно, у него долгое время не было игровой практики и на сбор белорусского клуба Мане приехал с лишним весом. Я его дела не веду и со стопроцентной вероятностью говорить о причинах срыва трансфера не могу.

Легионер легионеру — рознь. Если на футболиста есть спрос, то он выберет тот клуб, который зовет его сразу на контракт. Пусть даже если немного проиграет в зарплате. А на просмотр едут те, у кого нет «железных» вариантов.

— Среди ваших клиентов белорус Сергей Кисляк. Почему он ушел из «Иртыша»?

— С Сергеем получилась такая ситуация. В Казахстане ему все нравилось: жизнь в вашей стране, люди, финансовые условия. Только войдите в его положение. Человек почти семь сезонов отыграл в «Рубине», где идеальные условия для тренировочного процесса. Для Сергея это важно.

Конечно, есть футболисты, которые довольствуются своей зарплатой и им все равно где тренироваться. Здесь больше вопрос о его психологическом состоянии. После «Рубина» Кисляк переехал в Турцию, где также идеальная инфраструктура. После «Газиантепспора» он приезжает в Казахстан, где с этим дела обстоят похуже.

Психологически настроиться ему было тяжело. Физически мы не успевали оформить его переход в другой европейский чемпионат, потому что окно там было уже закрыто. Оставались Россия, где до закрытия окна имелись еще два дня и Казахстан.

— До него в нашей стране выступали многие топовые белорусские футболисты. Разве Сергей не интересовался у них состоянием инфраструктуры?

— Он приблизительно знал об этом. Сами понимаете, что знать и видеть собственными глазами — это немного разные вещи.

— Но ведь он мог проявить себя в «Иртыше», а затем уже перейти в «Астану» или «Кайрат».

— Переходя в «Иртыш», Кисляк был настроен на непродолжительное пребывание в Казахстане. Он хотел вернуться в чемпионат России.

— Вы все еще работаете с Брессаном? Почему он не заиграл в «Астане»?

— С ним я сейчас не работаю. В «Астану» он переходил из «Алании». Дела вели другие агенты. Я лишь оформлял его трансфер в турецкий «Генчлербирлиги». Правда, в последний момент «Риу Аве» передумал его отпускать.

Что касается «Астаны», то это было давно, лет пять назад. Я помню, мы как-то разговаривали об этом. Ренан был злой на эту команду, но по какой причине, я не знаю. За него говорить не хочу. Я в Казахстане отыграл несколько лет и мне все нравилось.

— Видел ваше фото с Александром Павленко, с которым вы вроде как играли в «Спартаке». Он приезжал зимой в «Актобе», а до этого проходил просмотр в «Кайрате». Почему он не остался?

— Да, действительно мы пересекались в «Спартаке». По поводу «Актобе» или «Кайрата» с ним не разговаривал. Случайно увиделись, посидели, но эту тему не обсуждали.

— В СМИ писали о его казахстанских корнях. Что-нибудь знаете об этом?

— Тоже без понятия. Родился он на Украине, насколько я знаю, а живет в Москве.

— Тот же Антон Путило, бывший игрок «Гамбурга» тоже вел переговоры с «Актобе». В итоге туда он не перешел.

— По той же причине — не хотел ехать на просмотр.

— Когда вы были в «Спартаке», случайно с Нурболом Жумаскалиевым там не пересекались?

— Не могу точно сказать. Знаю, что он был там, а когда — не помню.

— Другой казахстанец Артем Фомин был лучшим бомбардиром дублирующего состава «Спартака».

— Вот его я помню, но Фомин приехал намного позже.

— Еще один ваш клиент Александр Павлов, ранее игравший в БАТЭ, с успехом выступал в «Окжетпесе». Как только он вернулся в Беларусь, его звали в другой клуб в Казахстане.

— Да, зимой был вариант с другим казахстанским клубом, но у этой команды были финансовые проблемы. Мы же со своей стороны все отслеживаем, чтобы завтра не ошибиться.

Отметим, что экс-нападающий сборной Литвы Мижигурскис на рассвете карьеры поиграл за дубль московского «Спартака». В 2008 и 2009 годах форвард выступал в Казахстане за «Кайсар» и «Ордабасы». После завершения карьеры стал футбольным агентом и в настоящее время ведет дела ряда футболистов из стран СНГ.