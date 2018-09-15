«Атлетико» вырвал ничью у «Эйбара», забив на 94-й минуте
«Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче четвёртого тура испанской Примеры.
«Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче четвёртого тура испанской Примеры.
Встреча команд проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол на 87-й минуте забил испанский нападающий «Эйбара» Серхи Энрич, в составе «Атлетико» голом на 94-й минуте отличился форвард Борха Морено.
«Атлетико» имеет в активе 5 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (4) — на 11-м месте.
В следующем туре мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Эйбар» примет «Леганес». Матчи пройдут 22 сентября.
|Диего Симеоне
|Хосе Луис Мендилибар
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|12
|9
|Удары в створ
|3
|14
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)