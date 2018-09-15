«Атлетико» вырвал ничью у «Эйбара», забив на 94-й минуте

Источник: Reuters

Встреча команд проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 87-й минуте забил испанский нападающий «Эйбара» Серхи Энрич, в составе «Атлетико» голом на 94-й минуте отличился форвард Борха Морено.

Видео: telesport

«Атлетико» имеет в активе 5 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (4) — на 11-м месте.