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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» вырвал ничью у «Эйбара», забив на 94-й минуте

«Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче четвёртого тура испанской Примеры.

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Источник: Reuters

Встреча команд проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 87-й минуте забил испанский нападающий «Эйбара» Серхи Энрич, в составе «Атлетико» голом на 94-й минуте отличился форвард Борха Морено.

Видео: telesport

«Атлетико» имеет в активе 5 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (4) — на 11-м месте.

В следующем туре мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Эйбар» примет «Леганес». Матчи пройдут 22 сентября.

Атлетико 1:1
Первый тайм: 0:0
Эйбар
15.09.2018, 14:00 основной раунд: 4-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Хосе Луис Мендилибар
Голы
90+4′ Борха Гарсес (А. Гризманн) 32
9 Аметльер Серхио Энрич 87′
Составы
Ян Облак 13
51′ Диего Годин 2
Филипе Луис 3
Хуанфран 20
Хосе Хименес 24
39′ Коке 6
Ньигес Сауль 8
Антуан Гризманн 7
Диегу Коста 19
71′ Родриго Эрнандес 14
Борха Гарсес 32
59′ Тома Лемар 11
Анхель Корреа 10
1 Марко Дмитрович
11 Рубен Пенья
12 Паулу Андре Оливейра
15 Вальдес Диас Хосе Анхель
23 Анайц Арбилья
6 Серхио Диас Альварес
24 Хоан Хордан
16 Пабло Де Бласис
8 Папакули Диоп 80′ 54′
7 Марк Кардона
19 Диас де Оливейра Шарлес 57′ 16′
5 Гонсало Эскаланте
22 Пере Милья 57′
9 Аметльер Серхио Энрич
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 3
14 Угловые 3
5 Фолы 21
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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