«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд на старте чемпионата Англии, обыграв «Тоттенхэм»

В составе победителей забитыми мячами отметились Джорджино Вейналдум (39-я минута) и Роберто Фирмино (54), у проигравших отличился Эрик Ламела (90). Для «Ливерпуля» эта победа стала пятой подряд на старте сезона Английской премьер-лиги. Также без потерянных очков идут «Челси» и «Уотфорд». «Челси» позднее в субботу примет «Кардифф», «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».