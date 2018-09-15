«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд на старте чемпионата Англии, обыграв «Тоттенхэм»

В составе победителей забитыми мячами отметились Джорджино Вейналдум (39-я минута) и Роберто Фирмино (54), у проигравших отличился Эрик Ламела (90). Для «Ливерпуля» эта победа стала пятой подряд на старте сезона Английской премьер-лиги. Также без потерянных очков идут «Челси» и «Уотфорд». «Челси» позднее в субботу примет «Кардифф», «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».
В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 15 очков, «Тоттенхэм» с девятью очками идет пятым.
В следующем туре «Ливерпуль» примет «Саутгемптон», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Брайтоном». Обе встречи пройдут 22 сентября.