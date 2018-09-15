«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд на старте чемпионата Англии, обыграв «Тоттенхэм»

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Лион
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад1
Барселона0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Авангард К1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Борнмут3
Лестер0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси2
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хаддерсфилд0
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед0
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Карпаты0
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа0
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария2
Байер1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг3
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург0
Герта1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фортуна Д1
Хоффенхайм0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки3
Балтика3
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер0
Парма1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-21
Армавир2
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур1
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Реал
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник2
Краснодар-22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин1
Енисей0
Футбол. Зарубежный
14:00
Александрия0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико1
Эйбар1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Тамбов1
Все события
Фоторепортажи
10Россия — Чехия. Главное о матче за 3 минуты
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
16:38 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд на старте чемпионата Англии, обыграв «Тоттенхэм»

ТАСС, 15 сентября. «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1 в гостевом матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметились Джорджино Вейналдум (39-я минута) и Роберто Фирмино (54), у проигравших отличился Эрик Ламела (90). Для «Ливерпуля» эта победа стала пятой подряд на старте сезона Английской премьер-лиги. Также без потерянных очков идут «Челси» и «Уотфорд». «Челси» позднее в субботу примет «Кардифф», «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 15 очков, «Тоттенхэм» с девятью очками идет пятым.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Саутгемптон», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Брайтоном». Обе встречи пройдут 22 сентября.

Тоттенхэм Хотспур 1:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
15.09.2018, 14:30 основной раунд: 5-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Юрген Клопп
Голы
90+3′ Эрик Ламела (К. Эриксен) 11
5 Джорджиньо Вайналдум 39′
9 Роберту Фирмину 54′
Составы
Михел Форм 13
Киран Триппьер 2
Дэнни Роуз 3
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
Родригес Моура Лукас 27
73′ Харри Уинкс 8
Сон Хын Мин 7
60′ Мусса Дембеле 19
Эрик Ламела 11
83′ Эрик Дайер 15
Виктор Ваньяма 12
13 Алиссон
26 Эндрю Робертсон
4 Виргил ван Дейк
12 Джо Гомез
7 Джеймс Милнер
5 Джорджиньо Вайналдум
11 Мохамед Салах
10 Садио Мане
66 Трент Александр-Арнолд 90′
32 Жоэль Матип
8 Наби Кейта 83′
15 Дэниэл Старридж
9 Роберту Фирмину 74′
14 Джордан Хендерсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 10
5 Угловые 4
17 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 До этой бесстрашной девочки такое в женском катании не исполнял никто
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Без Хабиба и звезд: UFC впервые приехал в Россию
Готовы на все: Россия раскроет секреты для WADA
Арбитры против Серены: «Извинись, иначе бойкот»
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
Мэйуэзер объявил о проведении боя-реванша с Пакьяо в декабре
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
ЦСКА играет с «Уфой» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь