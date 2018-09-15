«Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом»

Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Луис Суарес (63-я минута) и Усман Дембеле (66), у хозяев мяч забил Ариц Элустондо (12).