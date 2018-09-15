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«Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом»

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на выезде переиграли «Реал Сосьедад» в матче четвертого тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Луис Суарес (63-я минута) и Усман Дембеле (66), у хозяев мяч забил Ариц Элустондо (12).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче примеры «Барселона» 23 сентября сыграет дома с «Жироной», а «Реал Сосьедад» 21 сентября встретится на выезде с «Уэской».

Реал Сосьедад 1:2
Первый тайм: 1:0
Барселона
15.09.2018, 17:15 основной раунд: 4-й тур Anoeta
Главные тренеры
Асьер Гаритано Эрнесто Вальверде
Голы
12′ Ариц Элустондо 15
9 Луис Суарес (С. Юмтити) 63′
11 Усман Дембеле 66′
Составы
Херонимо Рульи 1
Хосеба Сальдуа 2
Тео Эрнандез 19
Эктор Морено 6
Ариц Элустондо 15
Хуан Мигель Хуанми 7
Микель Оярсабаль 10
Игор Субельдия 5
43′ 82′ Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Микель Мерино 8
82′ Рубен Пардо 14
Лука Сангальи 23
73′ Давид Сурутуса 17
Хон Баутиста 21
1 Марк-Андре тер Штеген
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 87′
20 Серхи Роберто
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
4 Иван Ракитич
2 Нелсон Семеду 45′
7 Филиппе Коутинью
12 Рафинья 57′
5 Серхио Бускетс
11 Усман Дембеле 77′
22 Артуро Видаль
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 6
1 Угловые 6
18 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
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