«Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом»
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на выезде переиграли «Реал Сосьедад» в матче четвертого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на выезде переиграли «Реал Сосьедад» в матче четвертого тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в
В следующем матче примеры «Барселона» 23 сентября сыграет дома с «Жироной», а «Реал Сосьедад» 21 сентября встретится на выезде с «Уэской».
|Реал Сосьедад
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1:2
Первый тайм: 1:0
|Барселона
|Асьер Гаритано
|Эрнесто Вальверде
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)