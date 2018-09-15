«Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом», Черышев отыграл 77 минут

Источник: AFP 2018

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 0:0.

В составе «летучих мышей» 77 минут на поле провёл полузащитник сборной России Денис Черышев, его заменил бельгийский форвард Миши Батшуайи.

«Валенсия» набрала три очка и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата, подопечные Марселино Гарсии Тораля пока не одержали ни одной победы в этом сезоне. В активе у «Бетиса» 5 баллов, севильская команда идёт пятой.

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