Дон Симон остановил «Реал». «Атлетик» забыл про Кепу и зажег новую звезду
Фаворит оступился и потерял очки в Бильбао
Фаворит оступился и потерял очки в Бильбао
Главные претенденты на испанскую футбольную корону, «Барселона» и «Реал», в четвертом туре ла лиги синхронно приехали в Страну басков держать там экзамен на профпригодность. Каталонцы сыграли в
«Львы», как зовут «Атлетик» в Испании, могут как угодно плохо играть на выезде, но дома взять их приступом большим клубам бывает очень трудно — настрой на них у басков всегда особенный. В пяти последних матчах Ла лиги в Бильбао «Реал» потерял семь очков из 15 возможных, дважды сыграв вничью и один раз уступив. Перерыв на игры сборных должен был добавить мадридцам, которые провели его предельно активно, усталости и разобщенности, а значит быть на руку команде Эдуардо Бериццо. Но первые минуты игры показали — в мечтах о победе «львам» придется рассчитывать на
Например, на своего 21-летнего вратаря Унаи Симона, который лишь в начале августа был переведен из дубля в первую команду и сегодня за 90 минут игры заставил всех вокруг забыть о нескольких блестящих сезонах Кепы Аррисабалаги в воротах «Атлетика». После того, как Кепа стал самым дорогим голкипером мира и перешел в «Челси» за 80 миллионов евро, казалось, баски поплывут, лишившись столь надежного последнего рубежа обороны. Ничего подобного — Симон субботним вечером своими руками (и ногами) оставил «Реал» без
Потому что гости сразу начали вдавливать хозяев в их штрафную, и «Атлетику» потребовалось
А потом «Атлетик» неожиданно забил — позиционная атака свалилась направо, прострел в штрафную, и Уильямс на пару с Муниаином (касание последнего стало голевым) затолкали мяч в ворота бельгийца. Как и в
У мадридцев долго не получалось сочинить ответ — и все
Но больше Симон пропускать отказался. Ближе к финальному свистку страсти распалились настолько, что команды закончили игру, нахватав восемь желтых карточек на двоих (причем, шесть ушли хозяевам). «Атлетик», потеряв
В Бильбао зажглась новая вратарская звезда. В Мадриде не досчитались первых очков. Едем дальше, вамос!
|Эдуардо Бериссо
|Хулен Лопетеги
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|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)