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11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дон Симон остановил «Реал». «Атлетик» забыл про Кепу и зажег новую звезду

Фаворит оступился и потерял очки в Бильбао из-за фантастической игры баскского вратаря.

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Источник: AFP 2018

Экзамен в Стране басков

Главные претенденты на испанскую футбольную корону, «Барселона» и «Реал», в четвертом туре ла лиги синхронно приехали в Страну басков держать там экзамен на профпригодность. Каталонцы сыграли в Сан-Себастьяне на пару часов раньше, чем прозвучал стартовый свисток в Бильбао — с большим трудом сине-гранатовые победили «Реал Сосьедад» (2:1), и «сливочным», чтобы не отпускать конкурентов вперед, необходимо было брать верх над «Атлетиком» на «Сан Мамесе». Уравнение решаемое, но со множеством неизвестных.

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Львиный дух

«Львы», как зовут «Атлетик» в Испании, могут как угодно плохо играть на выезде, но дома взять их приступом большим клубам бывает очень трудно — настрой на них у басков всегда особенный. В пяти последних матчах Ла лиги в Бильбао «Реал» потерял семь очков из 15 возможных, дважды сыграв вничью и один раз уступив. Перерыв на игры сборных должен был добавить мадридцам, которые провели его предельно активно, усталости и разобщенности, а значит быть на руку команде Эдуардо Бериццо. Но первые минуты игры показали — в мечтах о победе «львам» придется рассчитывать на что-то другое.

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Надежный Симон

Например, на своего 21-летнего вратаря Унаи Симона, который лишь в начале августа был переведен из дубля в первую команду и сегодня за 90 минут игры заставил всех вокруг забыть о нескольких блестящих сезонах Кепы Аррисабалаги в воротах «Атлетика». После того, как Кепа стал самым дорогим голкипером мира и перешел в «Челси» за 80 миллионов евро, казалось, баски поплывут, лишившись столь надежного последнего рубежа обороны. Ничего подобного — Симон субботним вечером своими руками (и ногами) оставил «Реал» без трех-четырех-пяти верных голов.

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Гол Муниаина

Потому что гости сразу начали вдавливать хозяев в их штрафную, и «Атлетику» потребовалось какое-то время, чтобы перестать так сильно проявлять гостеприимство. Синхронно менялись флангами Асенсио и Бэйл, прицеливался Бензема, чуть лучше, чем в первых матчах, смотрелся Модрич, рикошет после удара которого едва не стал роковым — но спас Симон. При этом как только «львы» пришли в себя, у ворот Куртуа тоже перестало быть тихо и спокойно — ковырнул мимо дальнего угла Уильямс, выстрелил над ближней девяткой Сусаета.

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А потом «Атлетик» неожиданно забил — позиционная атака свалилась направо, прострел в штрафную, и Уильямс на пару с Муниаином (касание последнего стало голевым) затолкали мяч в ворота бельгийца. Как и в Сан-Себастьяне несколькими часами ранее баски вышли вперед в матче с фаворитом. Что был готов предложить хозяевам «Реал»?

Ответ Иско

У мадридцев долго не получалось сочинить ответ — и все из-за Симона. Его двойное спасение после выстрела Бэйла со штрафного и добивания Рамоса в упор достойно аплодисментов стоя. «Сливочные» без остановки били из штрафной и с дистанции — ему было все равно. Только раз баскский вратарь не смог отвести угрозу — когда вышедший на замену Иско в одной из атак точно кивнул головой после навеса, и мяч скакнул в самый угол.

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Но больше Симон пропускать отказался. Ближе к финальному свистку страсти распалились настолько, что команды закончили игру, нахватав восемь желтых карточек на двоих (причем, шесть ушли хозяевам). «Атлетик», потеряв из-за травмы Муниаина, тем не менее продолжал атаковать и, окажись чуть удачливее, мог бы даже зацепиться за победу. Но ничья стала справедливым итогом.

В Бильбао зажглась новая вратарская звезда. В Мадриде не досчитались первых очков. Едем дальше, вамос!

Атлетик 1:1
Первый тайм: 1:0
Реал
15.09.2018, 21:45 основной раунд: 4-й тур San Mames Barria
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Хулен Лопетеги
Голы
32′ Гоньи Икер Муниаин 10
22 Франсиско Роман Иско (Г. Бэйл) 63′
Составы
90+2′ Унаи Симон 25
Оскар Де Маркос 18
72′ Юри Берчиче 12
Иньиго Мартинес 4
45′ Йерай Альварес 5
Эскудеро Рауль Гарсия 22
60′ Дани Гарсия 16
Маркель Сусаэта 14
78′ 81′ Беньят Эчеварриа 7
Микель Рико 17
76′ Иньяки Уильямс 9
Микель Сан-Хосе 6
54′ Гоньи Икер Муниаин 10
68′ Андер Капа 21
25 Тибо Куртуа
2 Даниэль Карвахаль 85′
12 Марселу
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
9 Карим Бензема
20 Марко Асенсио
24 Дани Себальос 45′
14 Каземиру
10 Лука Модрич 61′
22 Франсиско Роман Иско
11 Гарет Бэйл 75′
17 Лукас Васкес 87′
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 6
1 Угловые 2
19 Фолы 7
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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