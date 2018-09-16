Ибрагимович забил 500-й гол в карьере «ударом тхэквондо»

Швед отличился в конце первого тайма при счете 3:0 в пользу «Торонто». Ибрагимович, расположившись спиной к воротам соперника, среагировал на подачу в штрафную и ударом с носка с разворота переиграл голкипера. В подписи к видео отмечается, что швед якобы исполнил удар из тхэквондо. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Торонто».