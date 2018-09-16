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15:52 (мск), источник: БЕЛТА

Голевой дубль Баги в матче с «Днепром» укрепил лидерство БАТЭ в чемпионате Беларуси

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой дубль Дмитрия Баги в матче 21-го тура с «Днепром» укрепил лидерство футбольного клуба БАТЭ в чемпионате Беларуси в высшей лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В ходе первого тайма встречи на «Борисов-Арене» полузащитник отличился точными ударами на 18-й и 44-й минутах. Под занавес игры нападающий борисовчан Максим Скавыш сделал счет 3:0, от разгрома могилевчан спас Антон Шепелев, отличившийся на 86-й минуте. Итоговый счет — 3:1.

Преследователи БАТЭ в турнирной таблице футболисты солигорского «Шахтера» и минского «Динамо» сыграли в очном противостоянии вничью — 0:0. Горняки под руководством главного тренера Сергея Ташуева не знают поражений на протяжении 17 матчей. На своем поле «Шахтер» чаще владел мячом. Три хороших возможности забить упустил форвард горняков Денис Лаптев. Динамовцы чаще старались действовать на контратаках, но не смогли опасно угрожать воротам «Шахтера».

В других матчах 21-го тура «Луч» победил столичное «Торпедо» — 3:1, а футболисты «Витебска» были сильнее «Минска» — 3:1. В турнирной таблице лидирует БАТЭ, у чемпиона после 20 матчей 51 очко, на второй позиции располагается ФК «Витебск» — 44 балла, «Шахтер» и минское «Динамо» занимают третье и четвертое места соответственно — по 42 очка.

Матчи чемпионата Беларуси в высшей лиге продолжатся 16 и 17 сентября.

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