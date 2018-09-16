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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» упустила победу в матче с «Кьево», ведя со счётом 2:0 после первого тайма

«Рома» сыграла вничью с «Кьево» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.

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Источник: AFP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.

Голами в составе римлян отметились нападающий Стефан Эль-Шаарави и полузащитник Бриан Кристанте, забившие на 10-й и 30-й минуте встречи соответственно. Авторами забитых мячей за «Кьево» стали Вальтер Бирса и Мариуш Стемпиньски, отличившиеся во втором тайме.
«Рома» заработала пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кьево» (-1) находится на последнем, 20-м месте в таблице.

В следующем туре Серии А «Рома» в гостях сыграет с «Болоньей», а «Кьево» примет на своём поле «Удинезе». Встречи команд пройдут 23 сентября.

Рома 2:2
Первый тайм: 2:0
Кьево
16.09.2018, 13:30 основной раунд: 4-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Лоренцо Д`Анна
Голы
10′ Стефан Эль-Шаарави (А. Флоренци) 92
30′ Бриан Кристанте (Э. Джеко) 4
23 Вальтер Бирса (Н. Ригони) 52′
9 Мариуш Стемпиньски 83′
Составы
Робин Ольсен 1
Гильерме Жуан Жезус 5
Александр Коларов 11
Константинос Манолас 44
Бриан Кристанте 4
Стивен Н`Зонзи 42
Эдин Джеко 9
Стефан Эль-Шаарави 92
69′ Алессандро Флоренци 24
Рик Карсдорп 2
70′ Лоренцо Пеллегрини 7
78′ Даниэле Де Росси 16
81′ Дженгиз Юндер 17
Джастин Клюйверт 34
70 Стефано Соррентино
5 Федерико Барба
14 Маттия Бани
15 Лука Россеттини 74′
40 Ненад Томович
8 Иван Радованович
9 Мариуш Стемпиньски
17 Эмануэле Джаккерини
4 Никола Ригони 87′
27 Фабио Депаоли
22 Джоэл Оби 45′
56 Перпарим Хетемай
23 Вальтер Бирса 81′
11 Мехди Лерис
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 13
9 Удары в створ 5
9 Угловые 3
10 Фолы 15
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
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