«Рома» упустила победу в матче с «Кьево», ведя со счётом 2:0 после первого тайма

Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.

Голами в составе римлян отметились нападающий Стефан Эль-Шаарави и полузащитник Бриан Кристанте, забившие на 10-й и 30-й минуте встречи соответственно. Авторами забитых мячей за «Кьево» стали Вальтер Бирса и Мариуш Стемпиньски, отличившиеся во втором тайме.

«Рома» заработала пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кьево» (-1) находится на последнем, 20-м месте в таблице.