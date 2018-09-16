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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» сенсационно переиграл на выезде «Кайрат» в 26-м туре КПЛ

«Кайрат» проиграл «Акжайыку» в 26-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Алматы завершилась минимальной победой гостей — 1:0. Единственный гол был забит на 74-й минуте, его автором стал Еркебулан Нургалиев.

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Надо сказать, что уральцы в некоторых эпизодах выглядели предпочтительнее хозяев. По крайней мере, им удавалось остро контратаковать. Так, после перерыва они упустили несколько хороших моментов для взятия ворот. Впрочем, это касается и кайратовцев, которые после пропущенного мяча создали определенное давление у ворот «Акжайыка», но избежать поражения подопечным Карлоса Феррера не удалось.

После этой неудачи «Кайрат» с 54 очками остался на втором месте в таблице, тогда как «Акжайык» набрал 30 очков и с восьмой строчки поднялся на шестую.

Таким образом, алматинцы не сумели воспользоваться осечкой «Астаны», который на своем поле сыграл вничью с «Кайсаром» — 0:0.

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