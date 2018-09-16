«Астана» не смогла дома обыграть «Кайсар», но увеличила отрыв от «Кайрата»

Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 0:0. Стоит отметить что чемпион Казахстана провел этот матч не основным составом, но даже это не помешало ему увеличить отрыв от алматинского «Кайрата», который дома проиграл уральскому «Акжайыку» со счетом 0:1.