«Астана» не смогла дома обыграть «Кайсар», но увеличила отрыв от «Кайрата»
«Астана» сыграла вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче 26-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубом
«Астана» сыграла вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче 26-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубом
Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 0:0. Стоит отметить что чемпион Казахстана провел этот матч не основным составом, но даже это не помешало ему увеличить отрыв от алматинского «Кайрата», который дома проиграл уральскому «Акжайыку» со счетом 0:1.
Таким образом, «Астана» набрала в 24-х матчах 58 очков, а у «Кайрата» после такого же количества игра осталось 54 балла. Чемпион Казахстана лидирует в чемпионате, а алматинцы располагаются на второй строчке.