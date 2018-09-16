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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» не смогла дома обыграть «Кайсар», но увеличила отрыв от «Кайрата»

«Астана» сыграла вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче 26-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубом премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 0:0. Стоит отметить что чемпион Казахстана провел этот матч не основным составом, но даже это не помешало ему увеличить отрыв от алматинского «Кайрата», который дома проиграл уральскому «Акжайыку» со счетом 0:1.

Таким образом, «Астана» набрала в 24-х матчах 58 очков, а у «Кайрата» после такого же количества игра осталось 54 балла. Чемпион Казахстана лидирует в чемпионате, а алматинцы располагаются на второй строчке.

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