Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сассуоло»

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей дубль оформил нападающий Криштиану Роналду, который отличился на 50-й и 65-й минутах. Для португальского футболиста эти мячи стали первыми в Серии А. За гостей гол забил Хоума Бабакар. В самом конце матча полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста получил красную карточку.
«Ювентус» одержал четвёртую подряд победу со старта нового сезона, а «Сассуоло» прервал серию без поражений из трёх матчей (две победы и ничья). Туринцы (12 очков) по-прежнему являются единоличными лидерами в турнирной таблице Серии А, опережая на три очка ближайшего преследователя в лице «Наполи».