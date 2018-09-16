Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сассуоло»

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Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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В составе победителей дубль оформил нападающий Криштиану Роналду, который отличился на 50-й и 65-й минутах. Для португальского футболиста эти мячи стали первыми в Серии А. За гостей гол забил Хоума Бабакар. В самом конце матча полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста получил красную карточку.