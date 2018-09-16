Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо игроку «Сассуоло»

В концовке матча, на третьей компенсированной минуте, полузащитник хозяев Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Двумя минутами ранее Коста отделался жёлтой карточкой за то, что боднул головой всё того же Франческо на глазах у рефери. Ещё раньше Коста грубо ударил Федерико локтем в лицо.