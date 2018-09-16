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20:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» и «Актобе» поделили очки в 26-м туре КПЛ

«Ордабасы» и «Актобе» сыграли вничью (0:0) в 26-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Каждая из команд была близка к тому, чтобы вырвать победу в прошедшем матче в Шымкенте, но футболистам откровенно не везло в завершающей фазе атак.

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В результате актюбинцам не удалось сократить отрыв от шымкентцев, после этой игры подопечные Владимира Муханова с 30 очками расположились на шестом месте.

В свою очередь «Ордабасы» с 34 баллами оказался на четвертой строчке.

Результаты других игр 26-го тура: «Иртыш» — «Кызыл-Жар СК» 0:1, «Шахтер» — «Атырау» 2:1, «Тобол» — «Жетысу» 2:2, «Астана» — «Кайсар» 0:0, «Кайрат» — «Акжайык» 0:1.

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