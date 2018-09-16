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19:52 (мск), источник: ТАСС

«Витесс» под руководством Слуцкого обыграл «Зволле» в матче чемпионата Нидерландов

ТАСС, 16 сентября. Футбольный клуб «Витесс» одержал победу над «Зволле» со счетом 2:0 в выездном матче пятого тура чемпионата Нидерландов. Главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

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Источник: Reuters

Дубль в матче оформил словенский нападающий «Витесса» Тим Матаваж (26-я и 45-я минуты).

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«Витесс» прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате страны. Клуб, возглавляемый российским специалистом, набрал восемь очков и поднялся на шестое место в таблице. «Зволле» с тремя очками занимает 16-е место.

В следующем матче «Витесс» на своем поле сыграет с «Ден Хаагом». Встреча пройдет 23 сентября. «Зволле» днем ранее в гостях встретится с «Эмменом».

Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом» в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. В июне 2017 года Слуцкий возглавил клуб английского чемпионшипа «Халл», в декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.

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