Соперник «Спартака» в ЛЕ «Рапид» проиграл «Аустрии» в матче чемпионата Австрии
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Соперник московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы венский «Рапид» проиграл «Аустрии» в матче чемпионата Австрии по футболу.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Соперник московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы венский «Рапид» проиграл «Аустрии» в матче чемпионата Австрии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Вене, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Аустрии».
«Спартак» в Лиге Европы сыграет с «Рапидом» 20 сентября в Вене и 29 ноября в Москве.