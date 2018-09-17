«Славия» победила «Словацко» в матче чемпионата Чехии
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Соперник петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы пражская «Славия» обыграла в гостях клуб «Словацко» в матче чемпионата Чехии по футболу.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Соперник петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы пражская «Славия» обыграла в гостях клуб «Словацко» в матче чемпионата Чехии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Славии». Голы у победителей забили Ондржей Кудела (26-я минута), Владимир Цоуфал (30) и Станислав Тецл (56). У хозяев с пенальти отличился Властимил Данишек (82).
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