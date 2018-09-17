«Славия» победила «Словацко» в матче чемпионата Чехии

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Славии». Голы у победителей забили Ондржей Кудела (26-я минута), Владимир Цоуфал (30) и Станислав Тецл (56). У хозяев с пенальти отличился Властимил Данишек (82).