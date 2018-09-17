«Лацио» победил «Эмполи» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Римский «Лацио» победил «Эмполи» в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Римский «Лацио» победил «Эмполи» в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Эмполи, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лацио». Гол на 47-й минуте забил Марко Пароло.
«Лацио» с шестью очками занимает восьмое место в серии А, «Эмполи» с четырьмя баллами идет 14-м.
|Аурелио Андреаццоли
|Симоне Индзаги
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|21
|3
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)