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01:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Лацио» победил «Эмполи» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Римский «Лацио» победил «Эмполи» в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Эмполи, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лацио». Гол на 47-й минуте забил Марко Пароло.

«Лацио» с шестью очками занимает восьмое место в серии А, «Эмполи» с четырьмя баллами идет 14-м.

Эмполи 0:1
Первый тайм: 0:0
Лацио
16.09.2018, 19:00 основной раунд: 4-й тур Carlo Castellani
Главные тренеры
Аурелио Андреаццоли Симоне Индзаги
Голы
16 Марко Пароло 47′
Составы
Пьетро Терраччано 21
Джованни Ди Лоренцо 2
Фредерик Весели 5
7′ Матиас Сильвестре 26
Якоб Расмуссен 32
Леонардо Капецци 28
Раде Крунич 33
Франческо Капуто 11
60′ Миха Зайц 6
Антонио Ла Гумина 20
34′ 81′ Исмаэль Беннасер 10
Самуэль Мраз 66
76′ Африйе Акуа 18
Хамед Джуниор Траоре 8
1 Томас Стракоша
13 Фортуна дос Сантос Уоллас
33 Франческо Ачерби
77 Адам Марушич 87′
6 Пеззини Лейва Лукас
16 Марко Пароло 42′
19 Сенад Лулич
17 Чиро Иммобиле
26 Штефан Раду 54′
22 Мартин Касерес
10 Ромеро Луис Альберто 75′
14 Риса Дурмиси 80′
21 Сергей Милинкович-Савич 67′
11 Карлос Хоакин Корреа
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 21
3 Удары в створ 3
5 Угловые 7
13 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
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