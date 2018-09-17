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01:26 (мск), источник: Sports.kz

«Динамо» перед «Астаной» потеряло очки в чемпионате Украины и продлило серию без побед

В матче восьмого тура чемпионата Украины киевское «Динамо» в гостях играло с «Зарей», сообщает Sports.kz.

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Источник: Sports.kz

Игра завершилась вничью — 1:1. На 44-й минуте Артем Громов вывел хозяев вперед, однако на 67-й киевлянам благодаря точному удару Сергея Сидорчука удалось отыграться.

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После семи сыгранных матчей «Динамо» с 14 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Заря» с 12 очками в восьми играх расположилась на четвертой позиции. Отметим, что подопечные Александра Хацкевича не побеждают уже на протяжении пяти матчей в чемпионате и еврокубках — три ничьи и два поражения.

Киевское «Динамо» является соперником «Астаны» по Лиге Европы. Именно с украинской командой казахстанцам предстоит провести первый матч в группе — он состоится 20 сентября в Киеве. На эту игру букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа «Динамо» — 1.47, ничья — 3.95, победа «Астаны» — 8.3. Также, помимо «Динамо», с «Астаной» в группе французский «Ренн» и чешский «Яблонец».

Заря Лг 1:1
Первый тайм: 1:0
Динамо К
16.09.2018, 17:00 основной раунд: 8-й тур
Главные тренеры
Юрий Вернидуб Александр Хацкевич
Голы
44′ Громов А.  
  Сидорчук С. 67′
Составы
Заури Махарадзе 23
Yevhen Cheberko 98
Вернидуб В. 15
Сваток А. 3
Караваев А. 20
69′ Силас 96
89′ Харатин И. 8
41′ 90′ Кабаев В. 22
Рафаэл Ратау 21
39′ Хомченовский Д. 10
Leonardo Ruiz  
65′ Громов А. 28
Кочергин В.  
71 Бойко Д.
23 Пиварич Й.
44 Кадар Т.
26 Бурда Н.
94 Кендзера Т.
5 Сидорчук С.
7 Вербич Б.
29 Буяльский В. 31′
15 Цыганков В. 90′
8 Шепелев В. 59′ 46′
  Дуэлунн М.
43 Русин Н. 71′
  Супряга В.
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