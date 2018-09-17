«Динамо» перед «Астаной» потеряло очки в чемпионате Украины и продлило серию без побед

Источник: Sports.kz

Игра завершилась вничью — 1:1. На 44-й минуте Артем Громов вывел хозяев вперед, однако на 67-й киевлянам благодаря точному удару Сергея Сидорчука удалось отыграться.

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После семи сыгранных матчей «Динамо» с 14 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Заря» с 12 очками в восьми играх расположилась на четвертой позиции. Отметим, что подопечные Александра Хацкевича не побеждают уже на протяжении пяти матчей в чемпионате и еврокубках — три ничьи и два поражения.