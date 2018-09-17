«Динамо» перед «Астаной» потеряло очки в чемпионате Украины и продлило серию без побед

Игра завершилась вничью — 1:1. На 44-й минуте Артем Громов вывел хозяев вперед, однако на 67-й киевлянам благодаря точному удару Сергея Сидорчука удалось отыграться.
После семи сыгранных матчей «Динамо» с 14 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Заря» с 12 очками в восьми играх расположилась на четвертой позиции. Отметим, что подопечные Александра Хацкевича не побеждают уже на протяжении пяти матчей в чемпионате и еврокубках — три ничьи и два поражения.
Киевское «Динамо» является соперником «Астаны» по Лиге Европы. Именно с украинской командой казахстанцам предстоит провести первый матч в группе — он состоится 20 сентября в Киеве. На эту игру букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа «Динамо» — 1.47, ничья — 3.95, победа «Астаны» — 8.3. Также, помимо «Динамо», с «Астаной» в группе французский «Ренн» и чешский «Яблонец».