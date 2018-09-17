Футболисты «Марселя» разгромили «Генгам» в чемпионате Франции, Товен сделал дубль
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Футболисты «Марселя» разгромили аутсайдера чемпионата Франции «Генгам» в матче пятого тура Лиги 1.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Футболисты «Марселя» разгромили аутсайдера чемпионата Франции «Генгам» в матче пятого тура Лиги 1.
Встреча, прошедшая на поле «Марселя» в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Флориан Товен (57-я, 80-я минуты), также отличились Димитри Пайет (73) и Костас Митроглу (83).
«Марсель» с 10 очками идет на втором месте в турнирной таблице. «Генгам» — единственный клуб французского чемпионата, не набравший за пять туров ни одного очка.
|Руди Гарсия
|Антуан Комбуаре
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|2
|6
|Удары в створ
|0
|8
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)