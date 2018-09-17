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00:25 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Марселя» разгромили «Генгам» в чемпионате Франции, Товен сделал дубль

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Футболисты «Марселя» разгромили аутсайдера чемпионата Франции «Генгам» в матче пятого тура Лиги 1.

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Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая на поле «Марселя» в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Флориан Товен (57-я, 80-я минуты), также отличились Димитри Пайет (73) и Костас Митроглу (83).

«Марсель» с 10 очками идет на втором месте в турнирной таблице. «Генгам» — единственный клуб французского чемпионата, не набравший за пять туров ни одного очка.

Марсель 4:0
Первый тайм: 0:0
Генгам
16.09.2018, 22:00 основной раунд: 5-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Антуан Комбуаре
Голы
57′ Флориан Товен 26
73′ Димитри Пайет 10
80′ Флориан Товен 26
83′ Константинос Митроглу 11
Составы
Йоан Пеле 16
Хироки Сакаи 2
Жордан Амави 18
Адиль Рами 23
Морган Сансон 8
Кевин Стротман 12
Луиз Густаву 19
Константинос Митроглу 11
88′ Флориан Товен 26
Валер Жермен 28
32′ 45′ Лукас Окампос 5
Максим Лопес 27
84′ Димитри Пайет 10
Неманья Радоньич 7
1 Карл-Юхан Юнссон
2 Жордан Икоко
15 Жереми Сорбон
20 Феликс Эбоа Эбоа 54′
29 Кристоф Кербрат
6 Лебоганг Фири
18 Гессума Фофана
11 Маркус Тюрам
26 Нолан Ру
10 Николя Бенезе 81′
7 Людовик Блас
22 Этьен Дидо 67′
24 Маркюс Коко
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 2
6 Удары в створ 0
8 Угловые 1
7 Фолы 9
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
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