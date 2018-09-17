Футболисты «Марселя» разгромили «Генгам» в чемпионате Франции, Товен сделал дубль

Встреча, прошедшая на поле «Марселя» в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Флориан Товен (57-я, 80-я минуты), также отличились Димитри Пайет (73) и Костас Митроглу (83).