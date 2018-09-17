Первые голы Ярмоленко в Англии и дебют Промеса на стадионе «Севильи»

Источник: AFP 2018

Англия

Победа к юбилею Пеллегрини

«Эвертон» — «Вест Хэм» — 1:3 (Сигурдссон, 45+2 — Ярмоленко, 11, 31. Арнаутович, 61)

В воскресенье в премьер-лиге не было матчей топ-клубов, однако игра на «Гудисон Парк» заслуживала внимания. Поиздержавшиеся в прошлом году «ириски» прошли четыре тура без поражений, тогда как казавшиеся претендентом на роль команды-открытия «молотобойцы» выдали серию из четырех поражений, и Мануэля Пеллегрини записали первым в список кандидатов на отставку. В воскресенье тренеру явно требовалось нечто большее, чем просто поздравление с днем рождения.

Чилиец, которому в воскресенье исполнилось 65 лет, и сам все для этого сделал, впервые в сезоне включив в стартовый состав Ярмоленко. И тот практически сразу оправдал доверие, открыв счет после передачи Арнаутовича и став первым за 10 лет украинцем, забившим гол в премьер-лиге. Его предшественником был выступавший в «Ливерпуле» тезка Воронин. Получился отличный ответ тем, кто включил недавно Андрея в тройку худших летних трансферов АПЛ.

А там подоспел и голевой дубль. В данном случае Пеллегрини решил поздравить один из героев ЧМ-2018 Пикфорд, безобразно выбивший мяч от ворот. Когда же Ярмоленко без сопротивления исполняет крученый удар с левой — вратарей не спасают даже самые впечатляющие броски.

«Ириски», правда, не выглядели обреченными. Напротив, команда Марку Силвы рвалась в атаку, и если Дженк Тосун никак не мог пробить Фабяньски, то не отличающийся высоким ростом Сигурдссон перед уходом на перерыв перепрыгнул Бальбуэну и головой отправил мяч в верхний угол. Для исландца это был первый с февраля гол. Здорово усилили «Эвертон» и вышедшие на замены футболисты. Особенно бывший полузащитник «Шахтера» Бернард. Но «Вест Хэм» не только выстоял, а еще и поймал соперника на контратаке. Это Обианг записал на свой счет второй голевой пас и помог отличиться Арнаутовичу. Как бы только эта победа не оказалась для лондонцев пирровой: впереди сложнейшие соперники, а форвард сборной Австрии был заменен из-за травмы.

Испания

Первая победа «подводников»

«Леганес» — «Вильярреал» — 0:1 (Бакка, 65)

«Подводники», с которыми в одной группе Лиги Европы оказался «Спартак», весь первый тайм заставляли зевать. На поле не происходило практически ничего интересного, если не считать спасение Асенхо перед уходом команд на перерыв. Окончательно разбудил «подводников» пенальти в их ворота в начале второго тайма, завершившийся ударом Каррильо в сторону трибун. Гости сразу задвигались, забегали, и только вышедший на замену Бакка открыл счет, подрезав мяч головой после штрафного в исполнении Лаюна. Для первой в сезоне победы этого оказалось достаточно, а автор победного мяча стал вторым после Фалькао колумбийцем с 50 результативными ударами в ла лиге.

«Севилья» — «Хетафе» — 0:2 (Анхель, 3, 38)

Бывший спартаковец Промес очень ждал дебюта на «Рамон Санчес Писхуан», но вряд ли он предполагал, что его команда к перерыву будет проигрывать 0:2. Казалось, Пабло Мачину самое время бросать голландца в бой, однако он предпочел доверить роль спасателей другим людям. После перерыва на поле появились Васкес и Бен Йеддер. Последний довольно быстро отправил мяч в сетку, но, как и в первом тайме в случае с Нолито, ВАР взятие ворот отменил. Хотя, назвать офсайд очевидным сложно. Скорее, это смотрится как приговор, вынесенный техникой такому понятию, как дух игры.

Час Промеса пробил на 69-й минуте. С поправкой на схему «Севильи» ему было непросто. Квинси закрывал всю бровку, отрабатывая в обороне, откуда ему поначалу приходилось выбегать длинными рывками при переходе в атаку. Судя по всему, его еще не до конца знают партнеры. Показателен эпизод, когда Промес открылся перед штрафной. В «Спартаке» ему бы сразу отдали пас в расчете на дриблинг, тогда как Банега предпочел верхом забросить мяч в борьбу другому игроку.

В остальном голландец смотрелся достойно. Не без успеха шел в обводку на фланге, подавал в штрафную, а однажды рухнул там, но, хоть защитник и коснулся его рукой, смотрелось падение картинно. Своим он в «Севилье» точно станет, но для этого требуется время.

Италия

Гол Игуаина и фиаско «Ромы»

«Рома» — «Кьево» — 2:2 (Эль-Шаарави, 10. Кристанте, 30 — Бирса, 52. Степиньски, 83)

В Риме пошли слухи о возможной отставке Эузебио Ди Франческо, и после воскресной игры с аутсайдером они только усилятся. А ведь казалось, никаких проблем у «волков» не предвидится. К первой паузе на водопой они уже вели с перевесом в два мяча, забивая легко и красиво. Особенно эффектно смотрел удар в касание Эль-Шаарави после роскошной диагонали Флоренци.

Видео: telesport

Даже ответный мяч гостей ничего принципиально не менял. «Рома» контролировала игру, имела немало шансов забить и спокойно переключить внимание на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Реалом». Однако фаворит остался без победы, позволив «летающим ослам» сравнять счет в комичной ситуации. Не до смеха было только Коларову, неловко пробившего по своим воротам. И если удар своего игрока Ольсен парировал, то с добиванием принявшего подарок соперника справиться уже не сумел. Все бы закончилось для римлян совсем печально, если бы голкипер в компенсированное время не вытянул из «девятки» удар Джаккерини. Удивительно другое: «Кьево» в своей истории шесть раз отыгрывал отставание в два мяча, и в четвертый раз это случилось в противостоянии с «Ромой»!

«Кальяри» — «Милан» — 1:1 (Жоау Педро, 4 — Игуаин, 55)

В Италии в воскресенье прервалась голевая засуха не только у Криштиану Роналду. В последнем матче дня наконец-то отличился покинувший «Ювентус» Игуаин. Вскоре после перерыва Пипита помог миланцам отыграться, элегантно пробросив мяч мимо голкипера и поразив уже пустые ворота. Вот только большего команда Дженнаро Гаттузо не добилась.

Видео: telesport

Франция

Футбол Франция 2018/2019 Тур 5, 16.09.2018, 18:00 Бордо 3 Ним 3

«Бордо» снова без победы, шедевр от Пайета

«Бордо» — «Ним» — 3:3 (Бриан, 26, 56. Калу, 57 — Гийом, 31. Бобишон, 46. Бозок, 77)

Соперник «Зенита» в Лиге Европы после провального старта оказался в подвале турнирной таблице. Очки нужны жирондинцам, как воздух, однако воскресный триллер оказался не в пользу команды, поразившей всех отставкой Густаво Поейта. Учитывая, что «Бордо» отыгрывался, и в начале второго тайма за полторы минуты превратил счет 1:2 в 3:2, итоговую ничью можно сравнить с поражением. К плюсам же стоит отнести результативную игру Бриана, который трижды отличился в трех последних официальных матчах.

Футбол Франция 2018/2019 Тур 5, 16.09.2018, 22:00 Марсель 4 Генгам 0

«Марсель» — «Генгам» — 4:0 (Товен, 57, 80. Пайет, 73. Митроглу, 83)

Марсельцы хоть и отстают на пять очков от лидирующего «ПСЖ», выдали впечатляющий старт. 14 голов в пяти турах — самый результативный отрезок клуба за последние 64 года! «Генгам» продержался на «Велодроме» только один тайм, после чего его оборона была уничтожена.

Постепенно набирающий форму позже партнеров вышедший из отпуска Товен отметился дублем, во втором случае эффектно закрутив мяч в дальний угол. Однако всех переплюнул Пайет. Капитан исполнил потрясающий удар с лета, став автором на данный момент лучшего гола чемпионата.

Цифры дня

1 очко в пяти турах — худший старт «Бернли» с сезона-1927/28.

2 победы в трех гостевых матчах чемпионата Голландии одержал «Эммен». В прошлый раз также дерзко новичок турнира стартовал в 1962 году.

12 голов вышедших на замены игроков — новый рекорд бундеслиги.

18 участников чемпионата Германии забили хотя бы по одному мячу. Последний раз такой тур случался в сезоне-2011/12.

30 ударов «Вулверхэмптона» в матче с «Бернли» — клубный рекорд за все время выступлений в премьер-лиге.

51 секунда потребовалась игроку «Фрайбурга» Гондорфу, чтобы открыть счет в игре со «Штутгартом». Это самый быстрый гол клуба в бундеслиге с апреля 2011 года.

300-й матч в чемпионате Германии провел нападающий Гомес. Самый результативный футболист среди действующих игроков (165 голов).