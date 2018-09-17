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01:08 (мск), источник: Газета.Ру

«Монако» в беде: когда Головин спасет французов

Российский полузащитник Александр Головин ждет своего первого матча за «Монако». 22-летний хавбек восстановился после серьезной травмы голеностопа и тренируется в общей группе. «Газета.Ru» рассказывает, как один из героев чемпионата мира — 2018 готовится дебютировать во Франции.

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Источник: AP 2018

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин спустя более чем полтора месяца после перехода во французский «Монако» так и не провел ни минуты в составе своего нового клуба.

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Всему виной серьезная травма, которую молодой хавбек получил в начале августа. У 22-летнего россиянина был диагностирован надрыв связки голеностопа, которую он повредил на одной из первых тренировок с «монегасками».

По предварительным прогнозам сообщалось, что Головин пропустит из-за повреждения три-четыре недели, однако восстановительный срок немного затянулся.

Первые хорошие новости из стана «Монако» появились в начале сентября, когда клуб объявил о том, что российский футболист приступил к беговой работе и упражнениям с мячом.

Уже 13 сентября стало известно, что Головин полностью восстановился от травмы и начал заниматься в общей группе. Также отмечалось, что в ближайшее время россиянин проведет свой первый матч в футболке красно-белых. Его дебют был запланирован на 15 сентября в рамках гостевого матча пятого тура чемпионата Франции с «Тулузой».

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Однако в окончательную заявку Головин не попал. Вероятно, главный тренер «монегасков» Леонардо Жардим не хочет рисковать новичком команды.

Без Головина, кстати, дела у «Монако» идут далеко не лучшим образом. После пяти туров французской Лиги 1 красно-белые едва отрываются от зоны вылета, имея в своем активе лишь пять набранных очков. Кроме того, подопечные Жардима в национальном первенстве одержали лишь одну победу, одолев «Нант», у которого ситуация обстоит немногим лучше.

Совсем скоро «Монако» стартует в новом сезоне Лиги чемпионов. В рамках первого тура группового этапа «монегаски» на своем поле примут мадридский «Атлетико», у которого, к слову, также присутствуют проблемы в испанской Примере.

Если остановиться на мнении, что Жардим действительно бережет недавно восстановившегося Головина для каких-то свершений, то можно смело предположить, что дебютирует российский хавбек за красно-белых именно в матче Лиги чемпионов.

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В противном же случае решение тренерского штаба оставить в резерве купленного за хорошие деньги игрока выглядит неразумно, учитывая неудачный старт «Монако».

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К слову, о ценнике Головина: авторитетный портал Transfermarkt оценил молодого российского полузащитника в €30 млн.

В рейтинге трансферной стоимости «монегасков» Головин занимает первое место, опережая Рони Лопеша (€28 млн), Джибриля Сидибе (€23 млн), Юри Тилеманса (€20 млн), Камила Глика и Жемерсона (оба оцениваются в €18 млн), а также Насеря Шадли (€15 млн), Стевана Йоветича (€14 млн) и капитана команды Радамеля Фалькао, чья цена на футбольном рынке труда составляет €12 млн.

Напомним, что 22-летний полузащитник сборной России перешел из московского ЦСКА в «Монако» 27 июля, став самым дорогим российским футболистом в истории. В контракте игрока, рассчитанном до июня 2023 года, прописана зарплата в размере €2 млн в год.

Кроме того, переход Головина стал третьим в списке трансферных рекордов «Монако». Ранее в своей истории французский клуб тратил больше средств только на приобретение колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, перешедшего из «Порту» за €45 млн, а также €43 млн на Фалькао, который был куплен у испанского «Атлетико».

Из-за травмы Головин был вынужден пропустить первый матч сборной России в Лиге наций против Турции, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:1, а также контрольный поединок с чехами (5:1).

На минувшем чемпионате мира по футболу 22-летний полузащитник был одним из лидеров российской команды, которая в своей новейшей истории добилась наилучшего результата, дойдя до четвертьфинальной стадии первенства. На мундиале Головин провел четыре матча, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Андрей Сенченко

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