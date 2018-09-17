«Витесс» Слуцкого наконец-то победил. Впервые за пять матчей

Источник: Sport24

В первом туре чемпионата Голландии «Витесс» сыграл блестяще, разгромив «Гронинген» 5:1. Но с тех пор команда Слуцкого не побеждала от слова «вообще». Два поражения и две ничьи в четырех встречах. В том числе 0:4 от «Аякса» — не катастрофа, но и приятного мало.

У российского тренера, благодаря перерыву на матчи сборных, было аж 2 недели, чтобы подготовить «Витесс» к встрече против «Зволле». Тем более что игроков национальных команд у Слуцкого не так уж и много. Так что сегодня фанаты «Витесса» ждали качественной игры. И они ее получили.

Кстати, Леонид Викторович зря времени не терял в эти 14 дней. Предоставив несколько дней выходных игрокам, коуч сгонял в Россию. И даже сфотографировался на стадионе ЦСКА. На фоне… самого себя.

Вернемся к голландским реалиям. «Зволле» — средненькая команда, общая трансферная стоимость ее игроков — всего 19 миллионов евро. У «Витесса», если что, почти в два раза больше — 34 млн. В «Зволле» даже и выделить некого — либо голландские ветераны, либо молодежь с разных концов света.

После поражения от «Витесса» «Зволле» опустился на 16-е место из 18. Так что победа команды Слуцкого хороша, но ожидаема.

Сегодня дубль сделал Тим Матавж — тот самый словенец, игравший в свое время за ПСВ, в Бундеслиге и Серии А. Сейчас у 29-летнего форварда клуб поскромнее, зато он очень важен для Слуцкого. В гостях против «Зволле» Матавж забил дважды еще в первом тайме. После чего «Витесс» довольно спокойно сохранил счет — в том числе старался и россиянин Вячеслав Караваев, отбегавший все 90 минут.

После стартовых пяти туров «Витесс» занимает шестое место в Эредивизии. То есть, очутился в зоне Лиге Европы. Вполне неплохой результат для Слуцкого.

Чемпионат Нидерландов. 5-й тур.

«ПЕК Зволле» — «Витесс» (Арнем) — 0:2 (0:2).