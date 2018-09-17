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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Дугласу Косте грозит пятиматчевая дисквалификация

В матче четвёртого тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своём поле «Сассуоло».

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Альянц-Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В концовке матча полузащитник хозяев Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Двумя минутами ранее Дуглас отделался жёлтой карточкой за то, что боднул головой всё того же Франческо на глазах у рефери. Ещё раньше Коста грубо ударил Федерико локтем в лицо.

В итальянском регламенте чётко не расписано, какое наказание следует за какую причину удаления, но, если вспомнить прецеденты, то за плевок в соперника игрок получает трёхматчевую дисквалификацию. Учитывая отягощающие обстоятельства в виде удара локтем и головой, эксперты предсказывают Дугласу Косте дисквалификацию на пять матчей, сообщает Football Italia.

Ювентус 2:1
Первый тайм: 0:0
Сассуоло
16.09.2018, 16:00 основной раунд: 4-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Роберто Де Дзерби
Голы
50′ Криштиану Роналду 7
65′ Криштиану Роналду (Эмре Джан) 7
30 Хума Бабакар (Кристиан Делль`Орко) 90+1′
Составы
Войчех Щенсны 1
Мехди Бенатиа 4
Леонардо Бонуччи 19
32′ Жоау Канселу 20
Сами Хедира 6
Блез Матюиди 14
Криштиану Роналду 7
Пауло Дибала 10
60′ 80′ Алекс Сандру 12
Хуан Куадрадо 16
71′ Эмре Джан 23
Родриго Бентанкур 30
61′ Марио Манджукич 17
90+1′ 90+3′ Дуглас Коста 11
47 Андреа Консильи
2 Барбоза Сантос Марлон
21 Поль Лирола
31 Джанмарко Феррари
27 Кевин-Принс Боатенг
32 Альфред Данкан
68 Мехди Бурабия 40′
25 Доменико Берарди 26′
6 Рожериу 72′
39 Кристиан Делль`Орко
9 Филип Джуричич 61′ 23′
34 Федерико Ди Франческо
73 Мануэль Локателли 83′
30 Хума Бабакар
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 5
10 Угловые 4
13 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэле Киффи (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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