Дугласу Косте грозит пятиматчевая дисквалификация

Встреча проходила на стадионе «Альянц-Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В концовке матча полузащитник хозяев Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Двумя минутами ранее Дуглас отделался жёлтой карточкой за то, что боднул головой всё того же Франческо на глазах у рефери. Ещё раньше Коста грубо ударил Федерико локтем в лицо.