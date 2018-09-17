Все клубы Бундеслиги впервые за семь лет забили по голу в туре
В третьем туре чемпионата Германии зафиксировано уникальное достижение.
В третьем туре чемпионата Германии зафиксировано уникальное достижение.
Во всех девяти матчах ни одна из 18 команд не покинула поле без забитого мяча. Последний раз подобное происходило в 12 туре Бундеслиги сезона 2011/12.
Представляем все результаты текущего тура, средняя результативность которого составила 3,8 гола за игру.
«Боруссия» (Дортмунд) — «Айнтрахт» — 3:1
«Бавария» — «Байер» — 3:1
«РБ Лейпциг» — «Ганновер» — 3:2
«Майнц» — «Аугсбург» — 2:1
«Вольфсбург» — «Герта» — 2:2
«Фортуна» — «Хоффенхайм» — 2:1
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Шальке-04» — 2:1
«Вердер» — «Нюрнберг» — 1:1
«Фрайбург» — «Штутгарт» — 3:3.
Единоличным лидером чемпионата Германии является мюнхенская «Бавария», одержавшая три победы в трёх стартовых турах.