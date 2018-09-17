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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Все клубы Бундеслиги впервые за семь лет забили по голу в туре

В третьем туре чемпионата Германии зафиксировано уникальное достижение.

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Источник: Reuters

Во всех девяти матчах ни одна из 18 команд не покинула поле без забитого мяча. Последний раз подобное происходило в 12 туре Бундеслиги сезона 2011/12.

Представляем все результаты текущего тура, средняя результативность которого составила 3,8 гола за игру.

«Боруссия» (Дортмунд) — «Айнтрахт» — 3:1
«Бавария» — «Байер» — 3:1
«РБ Лейпциг» — «Ганновер» — 3:2
«Майнц» — «Аугсбург» — 2:1
«Вольфсбург» — «Герта» — 2:2
«Фортуна» — «Хоффенхайм» — 2:1
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Шальке-04» — 2:1
«Вердер» — «Нюрнберг» — 1:1
«Фрайбург» — «Штутгарт» — 3:3.

Единоличным лидером чемпионата Германии является мюнхенская «Бавария», одержавшая три победы в трёх стартовых турах.

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