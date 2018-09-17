Аршавина наградили юбилейной футболкой «Кайрата»
Перед матчем 26-го тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Акжайыком» российский полузащитник
Перед матчем 26-го тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Акжайыком» российский полузащитник
Вручал футболку игроку прославленный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев, сообщает официальный сайт казахстанской команды.
«Кайрат» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице
Аршавин выступает в составе «Кайрата» с 2016 года. Вместе с командой российский форвард становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана в 2017 году.