Аршавина наградили юбилейной футболкой «Кайрата»

«Кайрат» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. После 24 туров команда Аршавина имеет в своём активе 55 очков и лишь на три очка отстаёт от лидирующей «Астаны». Сам 37-летний россиянин принял участие во всех 24 матчах чемпионата, в которых отметился 9 забитыми мячами, один из которых с пенальти.