Предупреждение брестскому «Динамо» и почти 400 тыс. долларов компенсации. БФФ опубликовала мотивационную часть решения по делу Савицкого

17 сентября пресс-служба БФФ опубликовала мотивационную часть решения комитета. «Всесторонне и объективно рассмотрев представленные документы, заслушав стороны, Комитет, руководствуясь статьей 6.14 Устава Ассоциации «Белорусская федерация футбола», пунктом 4 статьи 22, пунктом 3 статьи 23 Регламента АБФФ принял нижеследующее решение:
1. Частично удовлетворить Заявление СУ ГФК «Нёман» Гродно от 25 мая 2018 года № 473.
2. Обязать ООО ФК «Динамо» Брест выплатить Истцу компенсацию за подготовку и обучение Савицкого П. О. в размере 398 230 (триста девяносто восемь тысяч двести тридцать) долларов США по курсу НБ РБ на день оплаты (выплату произвести в течение 30 дней с момента получения настоящего решения).
3. Вынести предупреждение ООО ФК «Динамо» Брест за некорректность поведения представителя клуба на заседании Комитета 14 августа 2018 года. Данное решение может быть обжаловано в Футбольном Арбитраже либо по договоренности сторон в Спортивном третейском суде при ОО «Белорусский республиканский союз юристов» до 27.09.2018 г".