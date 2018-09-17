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16:22 (мск), источник: Прессбол

Предупреждение брестскому «Динамо» и почти 400 тыс. долларов компенсации. БФФ опубликовала мотивационную часть решения по делу Савицкого

7 сентября Комитет БФФ по статусу и переходам футболистов принял решение в отношении выплаты компенсации за подготовку и обучение белорусского полузащитника Павла Савицкого. Согласно этому решению, брестское «Динамо», цвета которого нынче защищает футболист, должен выплатить гродненскому «Неману» 398,23 тысячи долларов.

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17 сентября пресс-служба БФФ опубликовала мотивационную часть решения комитета. «Всесторонне и объективно рассмотрев представленные документы, заслушав стороны, Комитет, руководствуясь статьей 6.14 Устава Ассоциации «Белорусская федерация футбола», пунктом 4 статьи 22, пунктом 3 статьи 23 Регламента АБФФ принял нижеследующее решение:

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1. Частично удовлетворить Заявление СУ ГФК «Нёман» Гродно от 25 мая 2018 года № 473.

2. Обязать ООО ФК «Динамо» Брест выплатить Истцу компенсацию за подготовку и обучение Савицкого П. О. в размере 398 230 (триста девяносто восемь тысяч двести тридцать) долларов США по курсу НБ РБ на день оплаты (выплату произвести в течение 30 дней с момента получения настоящего решения).

3. Вынести предупреждение ООО ФК «Динамо» Брест за некорректность поведения представителя клуба на заседании Комитета 14 августа 2018 года. Данное решение может быть обжаловано в Футбольном Арбитраже либо по договоренности сторон в Спортивном третейском суде при ОО «Белорусский республиканский союз юристов» до 27.09.2018 г".

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