Предупреждение брестскому «Динамо» и почти 400 тыс. долларов компенсации. БФФ опубликовала мотивационную часть решения по делу Савицкого

2. Обязать ООО ФК «Динамо» Брест выплатить Истцу компенсацию за подготовку и обучение Савицкого П. О. в размере 398 230 (триста девяносто восемь тысяч двести тридцать) долларов США по курсу НБ РБ на день оплаты (выплату произвести в течение 30 дней с момента получения настоящего решения).