Бывший игрок «Астаны» поучаствовал в победе над пятикратным победителем Лиги Европы
«Хетафе», за который выступает
«Хетафе», за который выступает
Встреча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Родригес Анхель (третья и 38-я минуты). Максимович провел весь матч за свою нынешнюю команду.
После этой победы «Хетафе» с семью очками поднялся на пятое место в таблице, в свою очередь выигрывавшая пять раз Лигу Европы «Севилья» с четырьмя баллами расположилась на 11-м месте.
Отметим, что именно с нынешнего сезона за «Хетафе» выступает Максимович, который этим летом перешел из «Валенсии» за 5,5 миллионов евро. При этом «летучие мыши» в течение трех лет имеют право его обратно выкупить за восемь миллионов. Текущая трансферная стоимость сербского полузащитника оценивается в пять миллионов.
До переезда в Ла Лигу Максимович выступал за «Астану» с февраля 2015-го по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Летом прошлого года на правах свободного агента перебрался в «Валенсию». Таким образом, стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду «большой пятерки» (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).