Бывший игрок «Астаны» поучаствовал в победе над пятикратным победителем Лиги Европы

Источник: Vesti.kz

Встреча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Родригес Анхель (третья и 38-я минуты). Максимович провел весь матч за свою нынешнюю команду.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 4, 16.09.2018, 21:45 Севилья 0 Хетафе 2

После этой победы «Хетафе» с семью очками поднялся на пятое место в таблице, в свою очередь выигрывавшая пять раз Лигу Европы «Севилья» с четырьмя баллами расположилась на 11-м месте.

Отметим, что именно с нынешнего сезона за «Хетафе» выступает Максимович, который этим летом перешел из «Валенсии» за 5,5 миллионов евро. При этом «летучие мыши» в течение трех лет имеют право его обратно выкупить за восемь миллионов. Текущая трансферная стоимость сербского полузащитника оценивается в пять миллионов.