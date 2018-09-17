Тотти возобновит карьеру в Австралии. Вот еще 8 звезд, которые там засветились
Император Рима готовится захватить Мельбурн.
Император Рима готовится захватить Мельбурн.
Клуб «АПИА Лейхардт Тайгерс» из второго австралийского дивизиона планирует пригласить Франческо Тотти.
В Мельбурне, где играют «Тайгерс» располагается футбольная академия, которая тесно сотрудничает с «Ромой».
Этим представитель академии Энтони Уччио планирует уговорить Тотти принять участие в матче
Тотти планирует посетит Сидней в начале октября, поэтому Уччио надеется, что Тотти согласится провести еще один матч после завершения карьеры.
По словам Уччио, ему уже удалось уговорить приехать на игру еще одну легенду «Ромы» Джузеппе Джаннини.
Sport24 вспоминает главных звезд в истории австралийской
Алессандро Дель Пьеро
«Сидней» (2012−2014).
48 матчей, 12 голов.
Ромарио
«Аделаида Юнайтед» (2006).
4 матча, 1 гол.
Робби Фаулер
«Норт Квинсленд Фури» (2009−2010), «Перт Глори» (2010−2011).
54 матча, 18 голов.
Жуниньо Паулиста
«Сидней» (2007−2008).
15 матчей.
Дуайт Йорк
«Сидней» (2005−2006).
22 матча, 7 голов. Чемпион Австралии.
Эмил Хески
«Ньюкасл Юнайтед Джетс» (2012−2014).
42 матча, 10 голов.
Вильям Галлас
«Перт Глори» (2013−2014).
15 матчей, 1 гол.
Харри Кьюэлл
«Мельбурн Виктори» (2011—2012), «Мельбурн Харт» (2013—2014).
41 матч, 10 голов.