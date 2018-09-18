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12:11 (мск), источник: БЕЛТА

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич продлил контракт с клубом

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан БАТЭ Игорь Стасевич продлил контракт с клубом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

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Опытный полузащитник выступает за борисовчан с 2015 года, за это время он помог команде завоевать три последних чемпионских титула, Кубок Беларуси (2015) и Суперкубок страны (в 2015—2017 годах).

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Как отметили в клубе, Игорь Стасевич является рекордсменом по количеству голевых передач в чемпионате Беларуси в высшей лиге.

На данный момент в активе полузащитника 107 результативных передач.

Борисовский БАТЭ на текущей неделе, 20 сентября, стартует в Лиге Европы выездным матчем в Будапеште с венгерским «Види».

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