Капитан БАТЭ Игорь Стасевич продлил контракт с клубом
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан БАТЭ Игорь Стасевич продлил контракт с клубом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан БАТЭ Игорь Стасевич продлил контракт с клубом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Опытный полузащитник выступает за борисовчан с 2015 года, за это время он помог команде завоевать три последних чемпионских титула, Кубок Беларуси (2015) и Суперкубок страны (в 2015—2017 годах).
Как отметили в клубе, Игорь Стасевич является рекордсменом по количеству голевых передач в чемпионате Беларуси в высшей лиге.
На данный момент в активе полузащитника 107 результативных передач.
Борисовский БАТЭ на текущей неделе, 20 сентября, стартует в Лиге Европы выездным матчем в Будапеште с венгерским «Види».