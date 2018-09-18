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13:28 (мск), источник: ТАСС

Глава ФИФА Инфантино сомневается в идее провести матч чемпионата Испании в США

ТАСС, 18 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что ему не кажется правильной идея провести матч Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, в США. Слова чиновника приводит ESPN.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» может пройти в Майами. Если матч состоится в США, то это будет первым случаем, когда игра чемпионата Испании пройдет за пределами страны. Президенты обоих клубов и Ла лига подали запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на разрешение организации встречи в США. Ранее на прошлой неделе прошла встреча президента RFEF Луиса Рубиалеса, Инфантино и премьер-министра Испании Педро Санчеса, все они выступили против проведения матча «Жироны» и «Барселоны» в Майами.

«Я бы хотел посмотреть в США прекрасную игру Главной футбольной лиги (MLS), чем матч чемпионата Испании. Один из основных принципов футбола заключается в том, что домашние матчи вы играете дома, а выездные — на выезде», — заявил Инфантино.

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Также он рассказал, что в ФИФА еще не приняли окончательного решения по данному вопросу. «Тут нужно сделать еще целый ряд процедур, мы должны получить официальный запрос на проведение матча за рубежом, а затем мы рассмотрим его», — добавил он. ФИФА также должна одобрить этот запрос.

Ранее в августе руководство Ла лиги объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет по меньшей мере один матч Ла лиги в сезоне должен быть сыгран в США. Ла лига подписала данное соглашение без консультаций с профсоюзом игроков и клубами. Свое недовольство этим решением выразили капитаны всех 20 команд лиги, которые в августе на внеочередном собрании пригрозили руководству лиги забастовкой. В понедельник появилась информация, что состоялась встреча президента Ла лиги Хавьера Тебаса и главы профсоюза игроков лиги Давида Агансо, в ходе которой сторонам не удалось приблизиться к компромиссу.

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