Глава ФИФА Инфантино сомневается в идее провести матч чемпионата Испании в США

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» может пройти в Майами. Если матч состоится в США, то это будет первым случаем, когда игра чемпионата Испании пройдет за пределами страны. Президенты обоих клубов и Ла лига подали запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на разрешение организации встречи в США. Ранее на прошлой неделе прошла встреча президента RFEF Луиса Рубиалеса, Инфантино и премьер-министра Испании Педро Санчеса, все они выступили против проведения матча «Жироны» и «Барселоны» в Майами.

«Я бы хотел посмотреть в США прекрасную игру Главной футбольной лиги (MLS), чем матч чемпионата Испании. Один из основных принципов футбола заключается в том, что домашние матчи вы играете дома, а выездные — на выезде», — заявил Инфантино.

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Также он рассказал, что в ФИФА еще не приняли окончательного решения по данному вопросу. «Тут нужно сделать еще целый ряд процедур, мы должны получить официальный запрос на проведение матча за рубежом, а затем мы рассмотрим его», — добавил он. ФИФА также должна одобрить этот запрос.