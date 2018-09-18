Лидеру «Баварии» не грозит тюрьма из-за обвинений в неуплате налогов
Испанская налоговая служба отозвала свои обвинения в адрес полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса за уклонение от уплаты налогов, сообщает Marca.
Испанская налоговая служба отозвала свои обвинения в адрес полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса за уклонение от уплаты налогов, сообщает Marca.
По информации издания, изначально казначейство требовало для игрока тюремного заключения и €11,6 млн. Теперь ведомство намерено взыскать с колумбийца €4 млн.
Отмечается, что данное решение налоговая служба никак не комментирует.