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16:02 (мск), источник: Газета.Ру

Лидеру «Баварии» не грозит тюрьма из-за обвинений в неуплате налогов

Испанская налоговая служба отозвала свои обвинения в адрес полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса за уклонение от уплаты налогов, сообщает Marca.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, изначально казначейство требовало для игрока тюремного заключения и €11,6 млн. Теперь ведомство намерено взыскать с колумбийца €4 млн.

Отмечается, что данное решение налоговая служба никак не комментирует.

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