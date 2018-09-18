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16:15 (мск), источник: Sports.kz

«У них не все в порядке». Сможет ли «Иртыш» сохранить место в КПЛ

По итогам 25 сыгранных в Казахстанской Премьер-Лиге матчей «Иртыш», которому перед началом этого сезона прочили борьбу за медали чемпионата страны, идет на последнем месте в его турнирной таблице и очень рискует в первый раз в своей клубной истории покинуть сильнейший дивизион.

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Своим мнением о том, каковы шансы павлодарцев сохранить прописку в КПЛ, со Sports.kz поделился известный футбольный специалист Владимир Гулямхайдаров.

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— Сложно сказать, насколько шансы остаться у павлодарцев велики, потому что для этого нужно знать, что творится в команде, а раз уж «Иртыш» так играет, — значит, у них не все в порядке. Нужно учесть много нюансов.

«Иртыш» всегда боролся за высокие места и был чемпионом Казахстана, — а сейчас идет на вылет… Но это наш футбол, поэтому здесь ничего не поделаешь, — резюмировал эксперт.

АВТОР: Илья Чернятин

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