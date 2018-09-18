«У них не все в порядке». Сможет ли «Иртыш» сохранить место в КПЛ
По итогам 25 сыгранных в Казахстанской
По итогам 25 сыгранных в Казахстанской
Своим мнением о том, каковы шансы павлодарцев сохранить прописку в КПЛ, со Sports.kz поделился известный футбольный специалист Владимир Гулямхайдаров.
— Сложно сказать, насколько шансы остаться у павлодарцев велики, потому что для этого нужно знать, что творится в команде, а раз уж «Иртыш» так играет, — значит, у них не все в порядке. Нужно учесть много нюансов.
«Иртыш» всегда боролся за высокие места и был чемпионом Казахстана, — а сейчас идет на вылет… Но это наш футбол, поэтому здесь ничего не поделаешь, — резюмировал эксперт.
АВТОР: Илья Чернятин