Экс-игрок «Барселоны»: После ухода Роналду «Реал» играет в командный футбол и стал опаснее

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Мадридский клуб Роналду покинул этим летом в статусе лучшего бомбардира в его истории. Португалец за 112 миллионов евро перешел в «Ювентус», подписав четырехлетний контракт с годовой зарплатой в 31 миллион евро.

По словам Алвеса, теперь «Реал» стал намного хитрее и опаснее в атаке. Бразилец считает уход Роналду большей потерей, но пользой для командного футбола.

«У меня немного другая позиция по сравнению с остальными. «Реал» с уходом Криштиану играет в более командный футбол и стал немного хитрее, чем был до этого.

Раньше все в атаке завершал Криштиану, сейчас же все немного опаснее. По крайней мере, с моим видением футбола и идеей этой игры. А я все-таки немного в этом понимаю.

Теперь с «Реалом» будет нелегко справиться, они играют в командный футбол. Конечно, Криштиану — большая потеря для Мадрида. Но «Реал» — это «Реал», — сказал Алвес.