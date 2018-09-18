Дуглас Коста дисквалифицирован на четыре матча за плевок в игрока «Сассуоло»

На третьей компенсированной минуте ко второму тайму Коста получил красную карточку за плевок в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Двумя минутами ранее бразилец отделался жёлтой карточкой за то, что боднул головой всё того же Франческо на глазах у рефери. Ещё раньше Коста грубо ударил Федерико локтем в лицо.
После игры Дуглас извинился за своё поведение, а главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что туринский клуб точно оштрафует игрока.
Из-за дисквалификации Коста пропустит матчи «Ювентуса» с «Фрозиноне», «Болоньей», «Наполи» и «Удинезе».