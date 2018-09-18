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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуглас Коста дисквалифицирован на четыре матча за плевок в игрока «Сассуоло»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста дисквалифицирован на четыре матча Серии А по итогам скандального эпизода в игре 4-го тура чемпионата с «Сассуоло» (2:1), информирует Football Italia.

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Источник: РИА "Новости"

На третьей компенсированной минуте ко второму тайму Коста получил красную карточку за плевок в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Двумя минутами ранее бразилец отделался жёлтой карточкой за то, что боднул головой всё того же Франческо на глазах у рефери. Ещё раньше Коста грубо ударил Федерико локтем в лицо.

После игры Дуглас извинился за своё поведение, а главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что туринский клуб точно оштрафует игрока.

Из-за дисквалификации Коста пропустит матчи «Ювентуса» с «Фрозиноне», «Болоньей», «Наполи» и «Удинезе».

Ювентус 2:1
Первый тайм: 0:0
Сассуоло
16.09.2018, 16:00 Зрители: 40563 основной раунд: 4-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Роберто Де Дзерби
Голы
50′ Криштиану Роналду 7
65′ Криштиану Роналду (Эмре Джан) 7
30 Хума Бабакар (Кристиан Делль`Орко) 90+1′
Составы
Войчех Щенсны 1
Мехди Бенатиа 4
Леонардо Бонуччи 19
32′ Жоау Канселу 20
Сами Хедира 6
Блез Матюиди 14
Криштиану Роналду 7
Пауло Дибала 10
60′ 80′ Алекс Сандру 12
Хуан Куадрадо 16
71′ Эмре Джан 23
Родриго Бентанкур 30
61′ Марио Манджукич 17
90+1′ 90+3′ Дуглас Коста 11
47 Андреа Консильи
2 Барбоза Сантос Марлон
21 Поль Лирола
31 Джанмарко Феррари
27 Кевин-Принс Боатенг
32 Альфред Данкан
68 Мехди Бурабия 40′
25 Доменико Берарди 26′
6 Рожериу 72′
39 Кристиан Делль`Орко
9 Филип Джуричич 61′ 23′
34 Федерико Ди Франческо
73 Мануэль Локателли 83′
30 Хума Бабакар
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 5
10 Угловые 4
13 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэле Киффи (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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