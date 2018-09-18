Владимир Габулов: Я не завершил карьеру. Предложения у меня есть
Голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что не собирается завершать карьеру.
Голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что не собирается завершать карьеру.
На днях 34-летний вратарь расторг контракт с «Брюгге».
— Давайте сразу проясним: вы завершили игровую карьеру?
— Нет. Есть определенные планы и
— И когда это будет понятно?
— Скоро. Думаю, в ближайшие два месяца — точно.
— Что за предложения?
— Пока не могу раскрыть детали. Есть различные варианты продолжения карьеры: и как футболиста, и в другом качестве. Сферу называть не буду, но это очень интересно и амбициозно для меня. Вернемся к этому вопросу