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20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Габулов: Я не завершил карьеру. Предложения у меня есть

Голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что не собирается завершать карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

На днях 34-летний вратарь расторг контракт с «Брюгге».

— Давайте сразу проясним: вы завершили игровую карьеру?

— Нет. Есть определенные планы и кое-какие предложения. Есть ряд факторов, от которых зависит мое решение. Поэтому по ситуации на сегодняшний день нет, я не завершил карьеру.

— И когда это будет понятно?

— Скоро. Думаю, в ближайшие два месяца — точно.

— Что за предложения?

— Пока не могу раскрыть детали. Есть различные варианты продолжения карьеры: и как футболиста, и в другом качестве. Сферу называть не буду, но это очень интересно и амбициозно для меня. Вернемся к этому вопросу чуть-чуть позднее, когда наступит определенность. (Александр Рогулев).

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