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18 сентября, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Реал» потратит 400 миллионов евро на реконструкцию стадиона

«Реал» собирается реконструировать домашний стадион — «Сантьяго Бернабеу».

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Как утверждает Marca, реконструкция обойдется мадридскому клубу в 400 миллионов евро.

Сообщается, что проект будет представлен совету директоров в воскресенье. Вместимость арены останется такой же — около 80 тысяч мест. Новый стадион будет оснащен съемной крышей, а также новым видеоэкраном.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании после 4-х туров.

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