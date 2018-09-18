СМИ: «Реал» потратит 400 миллионов евро на реконструкцию стадиона
«Реал» собирается реконструировать домашний стадион — «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» собирается реконструировать домашний стадион — «Сантьяго Бернабеу».
Как утверждает Marca, реконструкция обойдется мадридскому клубу в 400 миллионов евро.
Сообщается, что проект будет представлен совету директоров в воскресенье. Вместимость арены останется такой же — около 80 тысяч мест. Новый стадион будет оснащен съемной крышей, а также новым видеоэкраном.
«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании после 4-х туров.