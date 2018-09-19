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17:01 (мск), источник: Р-Спорт

Головин может дебютировать за «Монако» в матче с «Нимом»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболист сборной России Александр Головин может дебютировать в составе «Монако» в матче шестого тура чемпионата Франции против «Нима», заявил главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Монако» — «Ним» пройдет на стадионе «Луи II» 21 сентября и начнется в 21:45 мск. Как отметил Жардим на открытой тренировке команды, 22-летний полузащитник не сможет провести встречу целиком, но может выйти на замену.

«Мы будет наблюдать за состоянием Головина. Он сегодня немного тренировался, и если он сыграет, то не более 15−20 минут. Ему нужно тренироваться, а также сыграть пару-тройку игр, чтобы войти в ритм и достигнуть того уровня готовности, который мы от него ожидаем», — приводит слова Жардима L’Equipe.

Головин перешел в «Монако» летом из московского ЦСКА, но пока не провел за новый клуб ни одного матча, так как в августе получил травму на одной из тренировок команды. Российский полузащитник 13 сентября вернулся в общую группу, но пока не попадал в заявку на игры чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

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