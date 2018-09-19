Головин может дебютировать за «Монако» в матче с «Нимом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Монако» — «Ним» пройдет на стадионе «Луи II» 21 сентября и начнется в 21:45 мск. Как отметил Жардим на открытой тренировке команды, 22-летний полузащитник не сможет провести встречу целиком, но может выйти на замену.

«Мы будет наблюдать за состоянием Головина. Он сегодня немного тренировался, и если он сыграет, то не более 15−20 минут. Ему нужно тренироваться, а также сыграть пару-тройку игр, чтобы войти в ритм и достигнуть того уровня готовности, который мы от него ожидаем», — приводит слова Жардима L’Equipe.