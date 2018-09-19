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18:15 (мск), источник: ТАСС

ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности троих фигурантов дела о коррупции

ТАСС, 19 сентября. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от футбольной деятельности троих чиновников, которые являлись фигурантами дела о коррупции в ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: Reuters

В числе отстраненных чиновников отказались бывший председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Аарон Дэвидсон, бывший атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас и бывший консультант по спортивному маркетингу ФИФА Мигель Трухильо.

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Расследование в отношении Дэвидсона было открыто в мае 2015 года, власти США подозревали его в даче взяток в размере нескольких миллионов долларов для получения выгодных для его организации прав на футбольные матчи. В октябре 2016 года Дэвидсон признал себя виновным. В отношении Таккаса расследование также началось в мае 2015 года, его обвиняли в получении взяток от имени бывшего президента КОНКАКАФ в обмен на выдачу маркетинговых прав на футбольные турниры. В мае 2017 года он признал себя виновным в одном из преступлений, связанном с отмыванием денег.

В отношении Трухильо расследование началось в апреле 2016 года, а в марте он признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, среди которых сговор с целью отмывания денег и участие в подкупе футбольных чиновников.

Судебная палата комитета по этике ФИФА постановила, что все трое виновны в нарушении кодекса этики ФИФА, поэтому было принято решение пожизненно запретить им заниматься футбольной деятельностью и наложить на них штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции.

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