Рафкат дисквалифицирован на 5 матчей, «Экибастуз» оштрафован
Состоялось заседание
Состоялось заседание
По итогам КДК были приняты следующие решения:
Чемпионат Республики Казахстан, 26 тур
Иртыш —
За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес арбитра, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды «Иртыш» Рафката Аслан дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 17 сентября 2018 года.
Первенство Республики Казахстан среди клубов Первой Лиги, 27 тур
Экибастуз — Каспий
За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Экибастуз» наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 120 250 тенге. Футбольный клуб «Экибастуз» оплатить штраф до 19 октября 2018 года.
Serik Bazarbayev