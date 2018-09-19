Рафкат дисквалифицирован на 5 матчей, «Экибастуз» оштрафован

«У них не все в порядке». Сможет ли «Иртыш» сохранить место в КПЛ

За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес арбитра, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды «Иртыш» Рафката Аслан дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 17 сентября 2018 года.