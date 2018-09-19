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18:35 (мск), источник: Prosports.kz

Рафкат дисквалифицирован на 5 матчей, «Экибастуз» оштрафован

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской Федерации футбола, где были рассмотрены два эпизода, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт федерации.

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Источник: Prosports.kz

По итогам КДК были приняты следующие решения:

Чемпионат Республики Казахстан, 26 тур

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Первенство Республики Казахстан среди клубов Первой Лиги, 27 тур

Экибастуз — Каспий

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Экибастуз» наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 120 250 тенге. Футбольный клуб «Экибастуз» оплатить штраф до 19 октября 2018 года.

Serik Bazarbayev

Источник: kff.kz
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