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00:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Сампдория» и «Фиорентина» сыграли вничью в перенесенном матче серии А

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты «Сампдории» сыграли вничью с «Фиорентиной» в перенесенном матче первого тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Генуе в среду, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Джанлука Капрари (60-я минута), у гостей — Джованни Симеоне (13).

В активе у «Сампдории» и «Фиорентины» стало по семь очков, и они делят с «Сассуоло» 4−6-е места в таблице серии А.

Данная встреча должна была пройти в середине августа, но была перенесена на позднюю дату из-за трагедии, случившейся в Генуе 14 августа, когда в результате обрушения автомобильного моста погибли 43 человека.

Сампдория 1:1
Первый тайм: 0:1
Фиорентина
19.09.2018, 20:00 основной раунд: 1-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко Джампаоло Стефано Пиоли
Голы
60′ Джанлука Капрари (Э. Баррето) 17
9 Джованни Симеоне (К. Бираги) 13′
Составы
Эмиль Аудеро 1
Йоахим Андерсен 3
38′ Якопо Сала 7
85′ Лоренцо Тонелли 26
Никола Мурру 29
Альбин Экдаль 6
Эдгар Баррето 8
Грегуар Дефрель 92
51′ 55′ Кароль Линетти 16
Деннис Прат 10
69′ Джанлука Капрари 17
Гастон Рамирес 11
82′ Фабио Квальярелла 27
Давид Ковнацки 99
69 Бартломей Дронговски
3 Кристиано Бираги
4 Никола Миленкович
20 Херман Пеццела
31 Витор Угу
17 Жордан Верету 72′
26 Эдмилсон Фернандес
9 Джованни Симеоне
8 Жерсон 70′
24 Марко Бенасси 79′
10 Марко Пьяца 61′
11 Кевин Миральяс
25 Федерико Кьеза 82′
21 Риккардо Соттиль
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 9
4 Угловые 6
14 Фолы 15
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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