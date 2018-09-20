«Сампдория» и «Фиорентина» сыграли вничью в перенесенном матче серии А
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты «Сампдории» сыграли вничью с «Фиорентиной» в перенесенном матче первого тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты «Сампдории» сыграли вничью с «Фиорентиной» в перенесенном матче первого тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Генуе в среду, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Джанлука Капрари (60-я минута), у гостей — Джованни Симеоне (13).
В активе у «Сампдории» и «Фиорентины» стало по семь очков, и они делят с «Сассуоло» 4−6-е места в таблице серии А.
Данная встреча должна была пройти в середине августа, но была перенесена на позднюю дату
|Сампдория
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1:1
Первый тайм: 0:1
|Фиорентина
|Марко Джампаоло
|Стефано Пиоли
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)