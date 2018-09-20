«Сампдория» и «Фиорентина» сыграли вничью в перенесенном матче серии А

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Встреча, прошедшая в Генуе в среду, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Джанлука Капрари (60-я минута), у гостей — Джованни Симеоне (13).

В активе у «Сампдории» и «Фиорентины» стало по семь очков, и они делят с «Сассуоло» 4−6-е места в таблице серии А.