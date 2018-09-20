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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Иртыша» дисквалифицирован на пять матчей за оскорбление арбитра

Павлодарский клуб идет на последнем месте в КПЛ.

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Защитник павлодарского «Иртыша» Рафкат Аслан дисквалифицирован на пять матчей по итогам матча 26-го тура премьер-лиги против «Кызыл-Жар СК». Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ).

«За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес арбитра, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды “Иртыш” Рафката Аслан дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении на сайте КФФ.

Сам матч, прошедший в Павлодаре, завершился победой гостей со счетом 1:0. «Иртыш» с 20 очками идет на последнем месте в турнирной таблице КПЛ, отставая на четыре балла от «Кызыл-Жар СК».

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