Защитник «Иртыша» дисквалифицирован на пять матчей за оскорбление арбитра
Павлодарский клуб идет на последнем месте в КПЛ.
Павлодарский клуб идет на последнем месте в КПЛ.
Защитник павлодарского «Иртыша» Рафкат Аслан дисквалифицирован на пять матчей по итогам матча 26-го тура
«За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес арбитра, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды “Иртыш” Рафката Аслан дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении на сайте КФФ.
Сам матч, прошедший в Павлодаре, завершился победой гостей со счетом 1:0. «Иртыш» с 20 очками идет на последнем месте в турнирной таблице КПЛ, отставая на четыре балла от «Кызыл-Жар СК».