Защитник «Иртыша» дисквалифицирован на пять матчей за оскорбление арбитра

Защитник павлодарского «Иртыша» Рафкат Аслан дисквалифицирован на пять матчей по итогам матча 26-го тура премьер-лиги против «Кызыл-Жар СК». Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ).

«За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес арбитра, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды “Иртыш” Рафката Аслан дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении на сайте КФФ.