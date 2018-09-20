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11:52 (мск), источник: Sports.kz

Какие команды достойны представить Казахстан в следующем сезоне еврокубков

До конца футбольного сезона в Казахстане остается не так много времени, и борьба за чемпионство, а также за путевки в еврокубки на следующий сезон обещает быть очень интригующей.

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О том, какие команды смогли бы достойно представить честь страны на международной арене в следующем сезоне, Sports.kz решил узнать у казахстанского футбольного специалиста Андрея Ферапонтова.

— Я думаю, что «Атырау» вполне способен выиграть Кубок Казахстан и достойно представить честь страны в следующем сезоне в квалификации Лиги Европы. «Астана» и «Кайрат», конечно, уже застолбили за собой право играть в еврокубках, а в борьбе за третью строчку «Ордабасы» потихоньку подбирается к «Тоболу». Концовка чемпионата страны в Премьер-Лиге будет интересной, к тому же «Жетысу» и «Актобе» вполне способны замахнуться на третье место, — хотя и за четвертую строчку турнирной таблицы борьба будет вестись до последнего тура, — считает известный тренер.

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