Какие команды достойны представить Казахстан в следующем сезоне еврокубков

— Я думаю, что «Атырау» вполне способен выиграть Кубок Казахстан и достойно представить честь страны в следующем сезоне в квалификации Лиги Европы. «Астана» и «Кайрат», конечно, уже застолбили за собой право играть в еврокубках, а в борьбе за третью строчку «Ордабасы» потихоньку подбирается к «Тоболу». Концовка чемпионата страны в Премьер-Лиге будет интересной, к тому же «Жетысу» и «Актобе» вполне способны замахнуться на третье место, — хотя и за четвертую строчку турнирной таблицы борьба будет вестись до последнего тура, — считает известный тренер.