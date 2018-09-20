Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК Л0
Цюрих1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец2
Байер3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
РБ Лейпциг2
Зальцбург2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик1
Русенборг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Копенгаген1
Зенит1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр1
Бордо0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спартак Тр1
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З4
Фенербахче1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спортинг1
Карабах0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал4
Ворскла1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж0
Милан1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Олимпиакос П0
Бетис0
Футбол. Еврокубки
19:55
Вильярреал2
Рейнджерс2
Футбол. Еврокубки
19:55
Рапид В2
Спартак0
Футбол. Еврокубки
19:55
Марсель1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Еврокубки
19:55
Лацио2
Аполлон1
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ3
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
19:55
Генк2
Мальме0
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья5
Стандард Л1
Футбол. Еврокубки
19:55
Акхисар БС0
Краснодар1
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн2
Яблонец1
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К2
Астана2
Футбол. Еврокубки
19:55
ПАОК0
Челси1
Футбол. Еврокубки
19:55
Види0
БАТЭ2
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
14«Локомотив» уже бился с «Галатасараем». Это было 16 лет назад
22:25 (мск), источник: ТАСС

Головин вошел в заявку «Монако» на пятничный матч чемпионата Франции с «Нимом»

ТАСС, 20 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вошел в заявку команды на матч чемпионата Франции с «Нимом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Ране главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что игрок может дебютировать за команду в матче с «Нимом», но сыграет не более 20 минут.

«Монако» дома встретится с «Нимом» в матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 21 сентября, начало — 21:45 мск. «Монако» после пяти туров занимает 15-е место в таблице чемпионата, набрав 5 очков.

Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ним
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
У «Спартака» все плохо. Красно-белые потерпели фиаско в Вене
Хавбек ЦСКА попал в команду недели Лиги чемпионов
Восстановление РУСАДА завершает эпоху кризиса в спорте РФ
«Краснодар» обыграл «Акхисар» в матче Лиги Европы
«Копенгаген» принимает «Зенит» в Лиге Европы (трансляция)
Орлов: Отстранение Глушакова? Здесь прямая связь с Госдумой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь