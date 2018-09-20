Головин вошел в заявку «Монако» на пятничный матч чемпионата Франции с «Нимом»
ТАСС, 20 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вошел в заявку команды на матч чемпионата Франции с «Нимом». Об этом сообщает
ТАСС, 20 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вошел в заявку команды на матч чемпионата Франции с «Нимом». Об этом сообщает
Ране главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что игрок может дебютировать за команду в матче с «Нимом», но сыграет не более 20 минут.
«Монако» дома встретится с «Нимом» в матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 21 сентября, начало — 21:45 мск. «Монако» после пяти туров занимает 15-е место в таблице чемпионата, набрав 5 очков.