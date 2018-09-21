Чемпион мира 2006 года и экс-форвард «Милана» Джилардино завершил карьеру
Бывший нападающий сборной Италии Альберто Джилардино принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Бывший нападающий сборной Италии Альберто Джилардино принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Решение
За свою карьеру Джилардино успел поиграть за такие команды, как «Пьяченца», «Верона», «Парма», «Милан», «Фиорентина», «Дженоа», «Болонья», «Гуанчжоу Эвергранд», «Палермо», «Эмполи» и «Пескара». Последним клубом форварда стала «Специя», за которую он выступал в прошлом сезоне. В период с 2004 по 2013 год игрок вызывался в сборную Италии, в составе которой в 2006 году стал чемпионом мира.