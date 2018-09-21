Чемпион мира 2006 года и экс-форвард «Милана» Джилардино завершил карьеру

Решение экс-форварда повесить бутсы на гвоздь связано с его предстоящей тренерской деятельностью. Джилардино успешно прошёл курсы УЕФА и уже успел получить тренерские лицензии категорий A и B. В течение ближайших нескольких недель итальянец посвятит себя просмотру матчей и их анализу, после чего будет ждать приглашения от одного из клубов.



За свою карьеру Джилардино успел поиграть за такие команды, как «Пьяченца», «Верона», «Парма», «Милан», «Фиорентина», «Дженоа», «Болонья», «Гуанчжоу Эвергранд», «Палермо», «Эмполи» и «Пескара». Последним клубом форварда стала «Специя», за которую он выступал в прошлом сезоне. В период с 2004 по 2013 год игрок вызывался в сборную Италии, в составе которой в 2006 году стал чемпионом мира.