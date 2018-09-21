ФИФА требует Казахстанскую федерацию разобраться с «Актобе» за неправомерные действия против бывших игроков

«Уважаемые господа, мы обращаемся к корреспонденции, полученной от Антонова А. Г., Коробкина В. А., Логвиненко Ю. А., Тагыбыргена А. Т., Хайруллина М. Н., Шабалина П. В., в соответствии с которой мы понимаем, что футбольный клуб «Актобе» воспользовался судом общей юрисдикции в отношении дела внутреннего характера касательно вышеуказанных футболистов, по которым юридическим органом вашей ассоциации (Палата по разрешению споров Казахстанской футбольной федерации) уже были вынесены решения. Копия данной корреспонденции настоящим прикреплена для ознакомления.

Более того, мы обращаем должное внимание на то, что ФК «Актобе» подал жалобу на украинского игрока Антонова А. Г. в суд общей юрисдикции в Казахстане, несмотря на то, что в тот момент шло разбирательство по данному делу в Палате по разбирательству споров ФИФА.

В этой связи мы хотели бы напомнить вам о содержании статьи 59 параграф 2 Устава ФИФА, которая предусматривает следующее: «Обращение в суд общей юрисдикции запрещено, кроме особенных случаев, предусмотренных Регламентом ФИФА», также как и параграф 3 вышеупомянутой статьи, которая подчеркивает, что член ассоциация должна добиваться того, что данное положение неукоснительно выполняется в рамках соответствующей ассоциации. И в случае неспособности соблюдать данное обязательство любой из сторон, ассоциация должна применить санкции в отношении соответствующей стороны.

В том, что, в частности, касается параграфа 3 статьи 59 Устава ФИФА, мы хотели бы подчеркнуть следующее: «(…) запрещено передавать споры, имеющиеся в ассоциации или споры затрагивающие лиги, членов лиг, клубов, членов клубов, игроков, (…) в суд общей юрисдикции, кроме тех случаев, когда регламент ФИФА либо обязывающее юридическое положение предусматривает обращение в суд общей юрисдикции».

Принимая во внимание то, что это обязанность вашей ассоциации запрещать обращения в суд общей юрисдикции по спортивным делам в Казахстане, мы просим вас предпринять любые и все необходимые меры, которые вам кажутся уместными, чтобы положить конец настоящему разбирательству в суде общей юрисдикции с участием ФК «Актобе», и предотвратить обращения в суды общей юрисдикции в целом, и такого рода разбирательства не должны происходить в будущем, а правила Устава ФИФА должны строго соблюдаться. Данные меры включают в себя дисциплинарные действия против ФК «Актобе».

Мы были бы очень благодарны получить обновленную информацию по данной ситуации, в частности, какие действия были предприняты вашей ассоциацией в соответствии с параграфом 3 статьи 59 Устава ФИФА до 3 октября 2018 года.

Мы благодарим вас за принятие к сведению вышеуказанного и верим в плодотворное сотрудничество, — говорится в письме Дебора Туера (первого заместителя генерального секретаря Дисциплинарного комитета ФИФА).

Отметим, что 12 сентября 2018 года в городском суде города Актобе состоялось завершающее заседание по делу ФК «Актобе» против своих бывших футболистов Алексея Антонова, Валерия Коробкина, Юрия Логвиненко, Марата Хайруллина, Сергея Хижниченко и Павла Шабалина. Данное заседание являлось следствием заявления, которое клуб подал на своих бывших футболистов.

Как отмечают юристы игроков, с помощью данного заявления «Актобе» пытается признать недействительными и аннулировать отдельные пункты соглашений с игроками по выплатам. При этом клуб частично выполнил свои обязательства по данным соглашениям. По мнению юристов, этим самым «Актобе» пытается оградить себя от выплаты многомиллионных долгов, которые накопились в последние три-четыре года.